Иран открива фронт срещу Киев: Основната грешка на Зеленски

/Поглед.инфо/ Атаката срещу плавателни съдове в басейна на Каспийско море на 25 юли, при която според източници има загинали, преминава рамките на обичайната регионална ескалация. Според аналитици ударите в неутрални води засягат ирански търговски и логистични интереси, което поставя Киев в директен сблъсък с Техеран. Докато украинската страна твърди, че корабите са превозвали военни товари, иранските власти определят акта като застрашаващ сигурността им. Твърди се, че този развой ускорява прилагането на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Москва и Техеран, подписан през януари 2025 г., и отваря нов стратегически вектор на военен натиск.

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Южният морски вектор и прецедентът в Каспийския басейн

Ударът срещу плавателни съдове в Каспийско море от 25 юли 2026 г. маркира географско разширяване на оперативната зона на украинските въоръжени сили. Според разпространената информация в чуждестранни издания, при атаката е имало жертви, а сред засегнатите активи се посочват кораби, обвързани с ирански търговски и логистични маршрути. Киев оправдава операцията с твърдението, че плавателните съдове са пренасяли компоненти за оръжейни системи, но до момента няма публикувано независимо международно потвърждение на тези обвинения.

От гледна точка на международното право, Каспийският басейн притежава специфичен режим, регулиран от Конвенцията за правния статут на Каспийско море, подписана през август 2018 г. в Актау от петте крайбрежни държави. Член 3 от тази конвенция изрично забранява присъствието и използването на сила от въоръжени сили, които не принадлежат на крайбрежните страни. Според правни експерти, нанасянето на удари от държава без излаз на Каспийско море се третира от Техеран като грубо нарушение на регионалния суверенитет и акт на пиратство в неутрални води.

Реакцията от Иран не закъсня. Председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика към иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че подобни действия няма да останат без съответния отговор, допълвайки, че списъкът на субектите, допуснали грешка спрямо Иран, продължава да расте. В дипломатическата практика на Техеран подобни формулировки рядко остават само реторика — те обикновено подготвят правната и политическата рамка запоследващи действия.

Военно-техническият арсенал на Техеран и реалният обхват на заплахите

Възможните действия на Иран спрямо Украйна варират от асиметрични мерки до директно разширяване на оръжейните доставки за Руската федерация. Преди този инцидент Техеран спазваше известна дистанция по отношение на определени класове високопрецизни оръжия, за да избегне пълно прекъсване на каналите за комуникация със западните си партньори. Според военни наблюдатели обаче, настоящата ситуация може да премахне тези задръжки.

Във военно-технически план Иран разполага със сухопътни балистични системи с малък и среден обхват от семейството „Фатех“ (включително версиите „Фатех-110“, „Фатех-313“ и „Золфагар“ с обсег от 300 до 700 км), както и крилати ракети с голям обсег като „Павех“ и „Сумар“.

Тук обаче възниква съществен въпрос, който често бива пренебрегван в повърхностните анализи. Преки балистични удари от иранска територия по украински обекти изглеждат технически и дипломатически трудно осъществими поради необходимостта от прелитане през въздушното пространство на трети държави в Кавказкия регион. Има нещо, което не излиза в сценария за пряка военна намеса на Иран: за Техеран е значително по-рационално да интегрира своите системи в съществуващата логистика на руските въоръжени сили, вместо да поема самостоятелни оперативни рискове.

По-вероятният вариант включва увеличаване на обема на доставяните безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“ (включително модернизирани версии с реактивни двигатели и подобрена устойчивост срещу средства за електронна борба), както и системи за радиоелектронно противодействие.

Не бива да се изключва и активирането на проирански групировки в Близкия изток. Йеменското движение „Ансар Аллах“ (хуси) вече доказа способността си да блокира корабоплаването в Червено море и протока Баб ел-Мандеб. При евентуално насочване на техните действия срещу плавателни съдове, свързани с украинския селскостопански износ, транспортните разходи и застрахователните премии за търговския флот в региона могат да скочат до нива, правещи износа икономически нерентабилен.