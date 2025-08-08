/Поглед.инфо/ Израелското правителство одобри решението на премиера относно Газа.

Стана известно, че военно-политическият кабинет на Израел е одобрил решението на премиера на страната Бенямин Нетаняху относно град Газа. А именно, неговата окупация. Същевременно политикът уточни, че Израел не възнамерява да запази контрол над сектора, а само иска да установи „периметър за сигурност“.

„Израелски служител ми каза, че израелският военно-политически кабинет е одобрил предложението на премиера Нетаняху за окупация на град Газа“, написа журналистът от Axios Барак Равид в социалната мрежа X.

След тях, „Таймс ъф Израел“ също потвърди това решение. В статията се посочва, че Тел Авив ще предоставя хуманитарна помощ на цивилни извън бойните зони. Същевременно кабинетът изрази пет искания, които ще бъдат представени в замяна на прекратяване на войната с Хамас. Те включват разоръжаване на организацията, управляваща ивицата Газа, връщане на всички заложници, демилитаризация на анклава, израелски контрол върху сигурността в Газа и наличието на трето алтернативно правителство (в допълнение към Хамас и Палестинската национална автономия).

Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. групировката Хамас нападна Израел, в резултат на което жертвите достигнаха над 1,2 хиляди, а други 240 жители бяха взети за заложници. В отговор Тел Авив започна операция в ивицата Газа. Според анклава там са били убити над 60 хиляди души.