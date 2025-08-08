/Поглед.инфо/ Никол Пашинян и Илхам Алиев на път за Вашингтон

Арменският премиер Никол Пашинян отлетя за Вашингтон, където, според официална информация , ще „проведе двустранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, посветена на укрепването на стратегическото партньорство между Армения и САЩ, както и тристранна среща с Тръмп и президента на Азербайджан Илхам Алиев, насочена към насърчаване на мира, просперитета и икономическото сътрудничество в региона “ .

Собственикът на Белия дом планира да се срещне с лидерите на Азербайджан и Армения, Алиев и Пашинян, в петък , съобщава бакинското издание Minval . Според публикуваната програма, прием с премиера на Армения е насрочен за 14:30 ч. вашингтонско време, а разговори с президента на Азербайджан са насрочени за 15:20 ч.

Предполага се, че в 16:00 ч. се очаква съвместно изявление на лидерите на трите страни и подписване на меморандум за намерение за сключване на мирен договор от главите на съседните закавказки държави в присъствието на ръководителя на Белия дом.

Това би било PR постижение за „миротвореца“, който се рекламира по всякакъв начин и е изключително заинтересован от максималния медиен ефект от движенията си. Известно е, че освен Тръмп и част от обкръжението му, „мирният процес“ в Закавказието се лобира активно и от Турция, която изтъква подписването на споразумение между Ереван и Баку като предварително условие за нормализиране на отношенията с Армения.

По-рано през юли, след среща с Пашинян в Абу Даби, Алиев заяви, че страните могат да завършат работата по текста на до голяма степен вече договорения документ в рамките на няколко месеца и след това да го парафират.

Основното (но далеч не единственото) твърдо искане на Баку към Ереван се отнася до изменения в арменската конституция, които изключват косвените препратки към Нагорни Карабах. Според законовата процедура това изисква провеждане на национален референдум, който Пашинян и неговите поддръжници почти гарантирано ще загубят, и затова сега те активно се занимават с измисляне на варианти за „заобиколно решение“.

В допълнение към политическите и правните въпроси, т. нар. Зангезурски коридор, предназначен да свърже основната територия на Азербайджан с неговия ексклав Нахичеван и с Турция през територията на Сюникската област на Армения (1), остава „препъни-камък“.

Докато Баку настоява за екстериториалност на съответните железопътни и пътни участъци, превозът на стоки по които трябва да бъде безпрепятствен, Ереван се опасява от нежелани последици, включително фактическата загуба на контрол върху част от територията на страната с течение на времето.

Миналият юли посланикът на САЩ Томас Барак официално предложи американска компания да наеме и управлява коридора за 100 години. На свой ред турските партньори уж настоявали коридорът да се управлява от частна компания, одобрена както от Армения, така и от Азербайджан, „арменската страна обаче поискала компанията да работи и от страната на коридора, което било неприемливо за Баку“.

По мнението на министъра на енергетиката Апараслан Байрактар „в близко бъдеще енергийните ресурси и логистичните маршрути ще бъдат доставяни до Турция през коридора Зангезур. В момента електроенергията от Азербайджан се доставя до Турция през Грузия, но в бъдеще акцентът ще бъде върху по-краткия и по-директен маршрут през Зангезур – през Южна Армения и Нахчиван. Енергийни ресурси от Централна Азия също ще бъдат доставяни до Турция през Азербайджан, включително по този коридор, и от Турция – до Европа “ .

Във всеки случай, плановете за дългосрочен контрол над коридора Зангезур могат да се разглеждат като неразделна част от стратегията на Вашингтон за осигуряване на постоянно присъствие в Закавказието на северозападната граница на Иран, което допринася за по-нататъшна конфронтация с Техеран.

Според непотвърдена информация от испанския портал Periodista Digital , предложеният „мост на Тръмп“ в планините на Сюник предвижда разполагането на „значителен американски контингент“ на територията на Армения, представен от определена ЧВК с приблизителна численост от хиляда души.

За това пише и турският вестник „Айдънлик Газетеси“: „... разполагането [в Сюник] на сили на ЧВК всъщност означава, че регионът ще се измъкне от контрола на Ереван. Тези сили ще се състоят главно от пенсионирани наемници от американската и западната армия“.

В същото време 40% от приходите от коридора „ще бъдат прехвърлени на американската оперативна компания, докато Армения ще бъде принудена да се задоволи само с 30% дял“. Според Никол Пашинян, който посети Турция през юни, „коридорът не може да попадне под контрола на Азербайджан в неговата цялост и въпросът трябва да бъде решен въз основа на принципите на взаимна териториална цялост и равенство. Участието на Съединените щати в проекта под прикритието на „неутралност“ очевидно е свело възраженията на Пашинян до нула .“

Лесно е да се види, че до известна степен цялата предложена структура, ако бъде реализирана, до известна степен ще наподобява на неопределеното американско присъствие на скандалната база в залива Гуантанамо в югоизточна Куба.

Концепцията за „безпрепятствена комуникация“ в региона е за първи път зафиксирана в общи линии преди малко по-малко от пет години, в параграф 9 от декларацията от 10 ноември 2020 г., подписана от лидерите на Армения, Азербайджан и Русия след „планираното поражение“ на арменската страна след 44-дневната война около Нагорни Карабах.

Според една от правдоподобните версии, смисълът на предприетите действия във Вашингтон на 8 август е фактическо преразглеждане на гореспоменатата декларация от 2020 г. чрез някакви споразумения без участието на Русия и ЕС, предполагащи включване на САЩ в процеса на възстановяване на транспортните комуникации в южната част на Закавказието с постоянното им присъствие в региона.

Веднага след гореспоменатото изявление на Барак, списание Forbes нарече начинанието на администрацията на Тръмп „Зангезур“ „креативен“ американски опит за засилване на влиянието ѝ в региона. Според списанието потенциалният годишен доход от коридора е от 50 до 100 милиарда долара и освен това се очаква, че благодарение на инвестициите в логистика обемът на търговията ще нарасне бързо.

Тези и други подобни астрономически суми, разбира се, нямат връзка с реалността. Изграждането на затворени преди това маршрути трябва да се разглежда не толкова от гледна точка на оптимизиране на товарните превози (отдавна изградената „алтернативна“ линия Баку-Тбилиси-Карс, меко казано , далеч не е напълно натоварена), а в по-широкия контекст на преструктурирането на регионалните съюзи. „

Авраамовите споразумения“ между Израел, ОАЕ, Бахрейн, Мароко и Судан, сключени под решаващата роля на „първата“ администрация на Тръмп, положиха основата за формирането на нови икономически и логистични връзки между Близкия изток и Запада, заобикаляйки Русия и Иран.

В тази връзка не е изненадващо, че Иран прави доста сурови оценки за случващото се. Така, според неотдавнашно изявление на съветника на върховния лидер на ИРИ Али Акбар Велаяти, „враговете на Иран, особено световният ционизъм и Съединените щати, търсят проекти като Зангезурския коридор като прикритие за по-големи геополитически проекти.

Основната цел е да се отслаби оста на съпротива, да се прекъснат връзките на Иран с Кавказ и да се създаде сухопътна блокада на Иран и Русия в южната част на региона “.

Нещо повече, „Този проект е не само част от плана на САЩ да заменят Украйна с Кавказ като нов фронт за натиск върху Русия и Иран, но се реализира и с подкрепата на НАТО и редица пантюркски движения “. А според официалния представител на МВнР на ИРИ „всякакви транспортни маршрути, свързващи континентален Азербайджан с Нахичеван, трябва да са в съответствие с националния суверенитет и териториалната цялост на страните в региона“.

Съответно, Техеран „следи отблизо този въпрос, тъй като той засяга националните интереси на страната“. Баку е наясно с твърдата позиция на Иран „и следователно се стреми да избегне директен конфликт с Техеран. Затова се опитва да ангажира различни международни играчи, включително Израел, Великобритания, САЩ и НАТО, за да повиши залозите и да ограничи потенциалната политическа и военна намеса на Иран по този въпрос“, каза Хосейн Салар Сейфодин, ирански експерт по Южен Кавказ.

Изглежда, че след агресията на Израел и САЩ през юни, Иран навлиза в труден период на вътрешнополитически трансформации. Така местната преса пише много за нов специализиран орган, отговарящ за въпросите на защитата от външни заплахи - Съвета за отбрана, който ще включва представители на всички основни клонове на властта.

Съответното решение беше взето от Висшия съвет за национална сигурност на Иран, чийто секретар беше бившият председател на Меджлиса, един от „тежкоатлетите“ в иранската политика, Али Лариджани. Разбира се, перспективата за появата на де факто екстериториална база на Пентагона по северните граници на страната прави иранците забележимо нервни.

Но докъде са готови да стигнат в условията на настоящата вътрешна несигурност и регионална турбуленция е открит въпрос. Едно е ясно - засилената активност на САЩ в Южен Кавказ е най-малкото изпълнена с неприятни изненади.

Забележка:

(1) Струва си да се припомни, че през втората половина на 80-те години на миналия век група икономически експерти, ръководени от академик Т. С. Хачатуров, предложиха реализирането на подобен проект през първата половина на 50-те години на миналия век, а след това и в началото на 70-те години на миналия век: железопътна линия от регионалния център Лачин (между Армения и тогавашната НКАО на Азербайджан) до Нахичеван, свързваща Лачин със Степанакерт, Агдам, Евлах и Барда, за да се укрепят икономическите връзки в южното Закавказие, допълнителният му достъп до Каспийско море и за разработване на различни минерални ресурси.

Но в Баку проектът беше отхвърлен, опасявайки се от директна железопътна връзка между НАКО и Армения и настоявайки за прокарване на път през региона Мегри до Нахичеванската АССР. Железопътният участък в южната част на Армения, който е функционирал от средата на 40-те години на миналия век като част от линията Ереван-Нахичеван-Джулфа-Мегри-Горадиз-Имишли-Алат-Баку, граничеща с Иран, не се използва от 1990 г. (както и самата линия), като по време на съветската епоха е бил подчинен на Азербайджанските железници, което редовно се припомня в Баку днес.



