/Поглед.инфо/ Днес, 13 декември, Държавното архивно управление на Китай, известно още като Централни архиви, публикува нова партида разсекретени съветски протоколи, свързани с японския „Отряд 731“, предадени на Китай от Русия. Документите включват протоколи от разпити на персонала, разследващи доклади за извършените зверства, както и вътрешна официална кореспонденция на съветските органи. Материалите обхващат периода от 11 май 1939 г. до 25 декември 1950 г.

Предадените от Русия архиви допълват и потвърждават съхраняваните в Китай обекти и документални свидетелства за престъпленията на „Отряд 731“. Те предоставят неопровержими исторически доказателства за организирания и преднамерен характер на извършените от Япония престъпления срещу Китай в областта на биологичната война.

Тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Предотвратяването на възраждането на японския милитаризъм е обща воля на международната общност.