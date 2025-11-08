/Поглед.инфо/ През 2025 г. се навършиха 80 години от края на Втората световна война и връщането на остров Тайван в пределите на Китай. По този повод Китайската медийна група излъчи петсерийния документален филм „Възвръщането на скъпоценния остров“.

Той показва важни исторически места в Тайван, свързани със съхраняването на паметта за японската колониална власт, в него са включени също интервюта с десетки потомци на бойци от съпротивата и историци.

Използвайки документирани исторически факти, филмът опровергава теории като тази за неопределения статут на Тайван, както и разобличава опитите на управляващата на острова Демократична прогресивна партия да омаловажи японското колониално наследство.

След излъчването му, филмът предизвика широк обществен отзвук в Тайван и получи редица позитивни отзиви от местни медии като „Уанбао“ и „Мейхуа“, които подчертаха новия поглед върху историята и предаването на спомените между двата бряга на Тайванския проток. Изданието „Джунгуо шъбао“ дори заяви, че филмът е оказал голямо въздействие и призовава за по-силно единство между хората от континенталната част на Китай и Тайван.