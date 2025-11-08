/Поглед.инфо/ Китай играе важна роля в днешния свят и това е неразривно свързано с „мъдрото ръководство на председателя Си Дзинпин“, заяви в интервю за Китайската медийна група грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

„Различните инициативи, предложени от Си Дзинпин и китайското правителство, получават подкрепата на голям брой страни. Тези инициативи се основават на важни ценности и принципи, които са от решаващо значение в настоящата епоха“, посочи той.

„Грузия е заявила недвусмислено подкрепата си за инициативите за глобално развитие, глобална сигурност и глобална цивилизация, и е напълно съгласна с идеите на инициативата за глобално управление. Ние ценим високо предложенията, направени от Си Дзинпин и китайското правителство“, посочи Кобахидзе.