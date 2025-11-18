/Поглед.инфо/ За първи път китайските градове заемат повече от половината места в световната десетка на водещите научноизследователски хъбове, показва последното издание на Nature Index. Пекин запазва позицията си на водещ световен научен град — титла, която държи от 2016 г.

Според анализа движението в класациите отразява по-широка тенденция: Китай разширява преднината си, докато САЩ губят позиции.

Китайските градове показват силно предимство в химията, физическите науки и науките за Земята и околната среда, оглавявайки глобалните класации и в трите области. За първи път китайски градове заемат всички първи десет места в химията, а в останалите две направления — шест от първите десет.