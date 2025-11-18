/Поглед.инфо/ На 17 ноември в Москва китайският премиер Ли Цян се срещна с руския си колега Михаил Мишустин.

По време на разговора им Ли Цян подчерта, че Китай е готов да задълбочи сътрудничеството с Русия в области като инвестиции, енергетика и земеделие. Той изрази желание руската страна да увеличи доставките на висококачествени селскостопански и хранителни продукти за китайския пазар и подчерта, че китайските компании се надяват на по-големи улеснения при инвестициите и бизнес дейностите в Русия.

Ли Цян изтъкна важността от по-нататъшно разширяване на културния обмен между двете страни, като акцентира върху сътрудничеството в сферата на образованието и киното, което – по думите му – ще придаде допълнителна близост на китайско-руските отношения.

Премиерът акцентира и на необходимостта от подобряване на механизмите на Шанхайската организация за сътрудничество и увеличаване на влиянието ѝ в международните дела, като обедини Глобалния Юг и насърчи постигането на многополюсен свят и приобщаваща икономическа глобализация.

Михаил Мишустин от своя страна заяви, че руско-китайското стратегическо партньорство е на безпрецедентно високо ниво. Той изрази готовността на Москва да засили диалога на всички нива с Китай и да задълбочи сътрудничеството в търговията, енергетиката, земеделието и културата, като същевременно се фокусира върху създаването на нови точки за растеж в двустранните отношения. Премиерът увери, че Русия ще продължи да създава благоприятна бизнес среда за китайските инвеститори.