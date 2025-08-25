/Поглед.инфо/ Пресцентърът за честванията по случай 80-ата годишнина от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия ще започне работа на 27 август.

Той се намира в хотел Media Centre Beijing и ще оказва съдействие на местни и чуждестранни журналисти за издаване на пропуски, организиране на интервюта, предоставяне на техническа помощ, както и информационни услуги и консултации.

Уебсайтът на пресцентъра ще публикува актуална информация за събитията в рамките на честванията, ще отразява пресконференции, брифинги за медиите и посещения.