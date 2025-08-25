/Поглед.инфо/ На 25 август в Пекин се проведе презентация на документалния филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата“, който ще бъде излъчен по водещи медии в страните-членки на Шанхайската организация за сътрудничество, включително Русия, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Иран и Беларус.

По време на събитието зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн цитира думите на Си Дзинпин, че историята показва, че просперитетът на културата и напредъкът на човечеството са свързани неразривно с обмена и взаимното учение между цивилизациите. Документалният филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата“ представя вижданията на китайския лидер за значимостта на културата и нейната роля за националното възраждане.