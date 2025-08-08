/Поглед.инфо/ На 8 август китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Путин представи руската гледна точка за настоящата ситуация в Украйна и за последните контакти между Русия и САЩ, като изрази високата оценка на Русия за конструктивната роля на Китай в политическото разрешаване на кризата.

Путин заяви, че всестранното стратегическо партньорство между Русия и Китай няма да се промени при никакви обстоятелства и че Русия е готова да продължи да поддържа тесни контакти с Китай.

Си Дзинпин изложи принципната позиция на Китай, като посочи, че сложните проблеми нямат прости решения. Независимо от промените в ситуацията, Китай ще се придържа към своята позиция и ще продължи да насърчава преговорите.

Си Дзинпин заяви, че Китай приветства контактите между Русия и САЩ, подобряването на отношенията между двете страни и насърчаването на политическия процес за разрешаване на кризата в Украйна.

Освен това двете страни заявиха, че ще си сътрудничат за подготовката на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин.