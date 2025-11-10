/Поглед.инфо/ На осмото Международно изложение за внос бяха представени 461 нови продукта, технологии и услуги, превръщайки форума в ключова платформа за глобално споделяне на иновации и партньорски резултати. През предходните седем издания общият брой на новите продукти, технологии и услуги, показани на изложението, надхвърли 3000. Големият китайски пазар постепенно се превръща в експериментална площадка, поле за печалби и място за приложения за глобалните иновации.

Неотдавнашният 4-ти пленум на 20-ия ЦК на ККП очерта план за социално икономическото развитие в следващите пет години. А основната цел, определена в 15-ия петгодишен план, е постигане на значителни резултати във висококачественото развитие. Мерките за „ускоряването на технологичната самостоятелност, която да ръководи формиране на нови качествени производителни сили“, „укрепването на основата на реалната икономика“ носят на транснационалните компании възможности за развитие на бизнеса им в Китай. Президентът на американската компания HERBALIFE за Китай Цай Мънхун заяви за КМГ, че през 2021 г. е осъществена локализация на производството на продуктите им, които бяха показани на предишните три издания на изложението. Това демонстрира добрите ефекти, произтичащи от Международното изложение за внос.

В същото темпо с развитието на Китай, чуждестранните компании също формулират свои стратегии за „висококачествено развитие“. Ако в миналото те търсеха конкурентно предимство чрез по-ниските производствени разходи, днес фокусът им е върху дългосрочно присъствие, основано на силната индустриална база и иновационния потенциал на страната. Според доклад на PricewaterhouseCoopers (PwC) от март, близо 60% от транснационалните компании смятат, че китайската иновационна екосистема значително повишава тяхната глобална конкурентоспособност. Това подчертава ролята на Китай не само като производствен център, но и като ключов източник на технологични и бизнес иновации.