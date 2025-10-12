/Поглед.инфо/ На 10 октомври 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай Уан И изрази позицията на Китай относно споразумението за първи етап на прекратяване на огъня и размяна на заложници между Израел и „Хамас“ по време на съвместна среща с медиите със швейцарския външен министър и член на федералния съвет Игнацио Касис в Белинцона.

Уан И заяви, че Китай приветства всички усилия, насочени към възстановяване на мира и спасяване на човешки животи. Хуманитарната катастрофа в Газа е петно върху съвестта на човечеството в XXI век и тя трябва да бъде събудена.

Китай е готов да продължи да работи заедно с международната общност, включително и със Швейцария, за постигането на траен мир и стабилност в Близкия изток.