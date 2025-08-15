/Поглед.инфо/ На 14 август Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП, покани камбоджанския вицепремиер и министър на външните работи Прак Сокхон и тайландския външен министър Марис Сангиампонгса на своеобразна „чаена среща“ в град Аннин, провинция Юннан.

Тримата обмениха мнения по граничните спорове и сблъсъците между Камбоджа и Тайланд. Уан И заяви, че и двете страни нямат намерение да продължават конфронтациите и имат желание за възстановяване на диалога и подобряване на отношенията. „Настоящата среща между външните министри в Аннин предоставя възможност за мир“, заяви Уан И.

Външните министри на двете южноазиатски страни благодариха на Китай за предоставената възможност и високо оцениха конструктивната му роля за смекчаването на обстановката и насърчаването на диалога. Двете страни за пореден път наблегнаха на желанието си за изпълнение на споразумението за прекратяване на огъня, като в бъдеще споровете да се контролират и разрешат по мирен начин.