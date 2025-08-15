/Поглед.инфо/ Вечерта на 13 август в централата на ООН в Ню Йорк се проведе събитието „Отзвук от мира“, организирано съвместно от Китайската медийна група и постоянната китайска делегация в ООН.

В своята видео реч Шън Хайсюн, зам.-началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, заяви, че преди 80 години, под знамето на обединения антияпонски национален фронт, иницииран и създаден от ККП, китайският народ и справедливите сили в целия свят победиха фашизма. „Днес е голяма чест да се съберем тук с приятели от цял свят, за да почетем незабравимата военна история и да усетим емоционалния резонанс, който преминава през времето и пространството.“

Китайската медийна група желае да задълбочи сътрудничеството със своите международни партньори, да разпространява гласа на Китай, който се противопоставя на хегемонията, да се стреми към справедливостта и да следва правилен път, с което да подкрепя общото развитие чрез сътрудничество, добави още директорът на КМГ.