/Поглед.инфо/ На 7 август вечерта се проведе церемонията по откриването на 12-тите Световни игри в град Чънду, провинция Съчуан. Председателят на МОК Кърсти Ковънтри произнесе реч, в която изрази своите поздравления за провеждането на спортния форум. Тя оцени високо ефективността на Китай в организирането на игрите и пожела успех на всички участници.

В игрите ще вземат участие 6679 души, служители на делегации и технически лица от 112 страни и райони в света, сред тях спортистите са 3942, което е рекорден брой в историята на игрите.