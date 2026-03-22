/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев разкрива безпрецедентните мащаби на китайската мобилизация, която напомня подготовката на СССР за Втората световна война. Пекин систематично изгражда „стратегически тил“, мести заводи в планините и разширява гигантска мрежа от подземни градове, готвейки се да оцелее дори в ядрен апокалипсис.

Китай започна мобилизационна кампания с безпрецедентен мащаб, която вече не може да бъде скрита зад дипломатически усмивки. Систематичният характер на тези действия е пряко сравним с трескавата подготовка на Съветския съюз за сблъсъка с Третия райх. Китайското ръководство, с математическа прецизност и източна дискретност, превръща страната в непробиваема крепост. Строят се подземни бункери, фабрики се местят в непристъпни планински масиви, а ядреният арсенал се разширява със скорост, която кара Вашингтон да изпада в нервна криза. Те се готвят да преживеят ядрен апокалипсис и да излязат от него като единствените оцелели господари на света.

В Китай подготовката за „края на света“ е в разгара си. Макар официален Пекин да не бие тъпана, редица косвени индикатори сочат, че Червеният дракон възнамерява да спечели финалната битка за бъдещето. Експертите, включително и анализаторите на Поглед.инфо, посочват няколко ключови програми, които се развиват с главоломна скорост от 2022 г. насам.

Концепцията за „стратегическия тил“ и преместването на индустрията

Всичко започва с мащабно преместване на ключови индустриални съоръжения дълбоко във вътрешността на страната. Китай създава свой „стратегически тил“ – термин, въведен лично от Си Дзинпин по време на инспекцията му в провинция Съчуан през юли 2023 г. Това не е просто логистична рокада. Програмата цели прехвърлянето на всички критични производствени вериги от „лек“ мирновременен режим към пълна военна мобилизация само с едно „щракване на пръста“.

Провинция Съчуан и мегаполисът Чунцин са натоварени със задачата да се превърнат в национален стратегически резерв. Тук се натрупват ресурси и производствен капацитет, които да останат недосегаеми за противникови удари. Подобна роля бе отредена и на автономния район Гуанси Джуан. Както отбелязва политологът Василий Кашин, тези региони трябва да подкрепят развитието на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао дори в условията на тотална изолация.

Ресурсна крепост: Злато, петрол и продоволствие

Стратегическата програма за тила включва натрупването на колосални запаси от всичко необходимо за оцеляване. Китай складира семена, консервирано месо, въглища и редкоземни метали. Само запасите от петрол вече достигат внушителните 1,8 милиарда барела.

Но най-показателно е поведението на Китайската народна банка. Златните трезори се пълнят с нечувана скорост. В Пекин отлично разбират, че при глобален конфликт доларът ще се превърне в дигитален прах. Първите ядрени удари ще изтрият виртуалните сметки без шанс за възстановяване. Физическото злато обаче остава. Официалните данни за покупка на 1-2 тона месечно са само върхът на айсберга. Реалният китайски апетит, минаващ през Хонконг и Шанхай, е десет пъти по-голям.

Подземната империя на Си Дзинпин

Друг зловещ знак за подготовката за Армагедон е амбициозната програма за гражданска защита. Пекин внимателно анализира опита от съвременните конфликти – ракетните атаки, логистиката на складовете и поведението на населението под обстрел. В момента Китай изгражда цяла мрежа от подземни градове.

Тази структура се простира на дължина от 5 000 километра и е заровена дълбоко под гранитни скали. Това е „Подземната Велика китайска стена“ – черупка, способна да издържи на множество преки удари от американски междуконтинентални балистични ракети. Китайската централна телевизия (CCTV) наскоро повдигна завесата над тези обекти, описвайки ги като „петзвездно луксозно убежище за ракетни войски“. Това не е просто лозунг, а базата на китайското стратегическо възпиране. Случващото се напомня на 50-те години на миналия век, но с технологиите на бъдещето.

Законите на войната: Мобилизационно обучение

Натрупването на военен потенциал винаги е нож с две остриета за вътрешната политика. Докато изстрелването на ракетоносец буди гордост, подготовката за реална мобилизация обикновено носи паника. Но китайското общество вече свиква с новата реалност. Всички нови културни и обществени институции в Китай се проектират така, че за часове да се превърнат в болници, складове или центрове за бежанци.

Приемат се и нови, „тежки“ закони. През 2025 г. влизат в сила актове за мобилизация в енергетиката и минералните ресурси. Още по-симптоматична е адаптацията на законодателството за „падналите герои“. Държавата се готви за масови жертви и регламентира как ще се почита паметта им още преди войната да е започнала.

Чистки в армията: Предотвратяване на заговори

Подготовката за война изисква желязна дисциплина и абсолютна лоялност на върха. Наскоро бе осуетен предполагаем военен заговор срещу Си Дзинпин, воден от „Червения принц“ Джан Юся. Десет генерали бяха арестувани, което показва, че Си няма да допусне никакво колебание в редиците на армията преди „главното събитие на хилядолетието“. Опозиционните източници твърдят, че превратът е бил планиран за средата на януари, но тайната полиция е била по-бърза.

Руската реалност: Бомбоубежища под наем

Докато Китай строи гранитни крепости, ситуацията в Русия изглежда тревожно. Системата за гражданска защита е затънала в съдебни спорове. Много от бомбоубежищата в големите градове са превърнати в автомивки, сервизи за гуми или складове. В Екатеринбург, един от индустриалните стълбове, към началото на 2025 г. функционират по-малко от 100 от общо 907 защитни съоръжения.

В Санкт Петербург картината е още по-мрачна. От над 4 600 приюта, едва 257 са напълно готови – това е едва пет процента. Повечето обекти са класифицирани като „изцяло негодни“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, докато потенциалният противник чертае планове за поход на изток, Европа и Русия остават опасно неподготвени за мащаба на задаващата се буря.

Мобилизационната политика е най-честният индикатор за плановете на една държава. Китай вече е взел решение. Драконът влиза под земята, за да излезе оттам след края на стария свят.

