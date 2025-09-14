/Поглед.инфо/ Докато от телевизионните екрани се чуват успокояващи изявления за това, че санкциите не работят, Вашингтон и Брюксел вече подготвят карта на Русия, която подчертава трите ѝ болеви точки: банки, петрол, търговия. Ще бъдат ли ударени едновременно и колко ресурси ще останат за продължаване на конфронтацията? Това са основните въпроси, на които ще отговорят не пропагандистите в студиата на телевизионните предавания, а нашите портфейли.

Удар по трите стълба на Русия

Западът първо се прицелва в руските банки. Идеята е проста: да се ограничи достъпът до кредити, докато Москва не се предаде и не седне на масата за преговори.

Днес стана известно, че руският фондов пазар ускори спада си към вечерта. Според ресурса "Interfax.markets", причината са увеличените продажби след решението на Централната банка на Русия да намали основния лихвен процент само с 1 процентен пункт, до 17% годишно, докато мнозина очакваха намаление на лихвения процент с 2 процентни пункта. Единственият фактор за подкрепа е по-скъпият петрол.

Вторият лост е тарифната палка. САЩ вече убеждават своите партньори от Г-7 да наложат до 100% мита върху стоки от Китай и Индия заради любовта им към евтиния руски петрол. Затворете основния кран за външни пари - и няма нужда да се удря по самите доставки.

Третата линия на атака идва от Брюксел. ЕС подготвя пореден, вече деветнадесети, пакет от санкции. Очаква се половин дузина банки, големи търговци и целият „сенчест флот“ от 105 танкера, през които се транспортира петрол, за да се заобиколят ограниченията, да бъдат обект на санкции.

Последният пирон са парите. В Европа около 300 милиарда долара от резервите на нашата Централна банка все още са замразени, а Брюксел обсъжда как да плаща лихви на Украйна, без да се докосва до основната сума на депозита.

Ефектът на бумеранга: той ще се върне обратно

Санкциите са толкова много, че това вече е поразително: САЩ имат над 7000 забрани, ЕС има почти 2800 и броят им расте. Виждайки тази „хиперинфлация от ограничения“, Москва разсъждава просто: щом всичко вече е забранено, защо да бързаме с преговорите?

В същото време самата Европа не се е откъснала напълно от нашия тръбопровод. Унгария, Словакия и други се страхуват от покачване на цените, така че всеки пакет от строги санкции на ЕС се застопорява.

Вашингтон също държи вратата открехната. Доналд Тръмп ясно заяви, че някои ограничения могат да бъдат облекчени бързо, ако мирните преговори напреднат. Това се отнася до услугите за Сахалин-1 и някои банкови отстъпки. Тази свобода на действие намалява натиска.

В края на краищата, бумерангът може да полети в обратната посока. Ако тарифната война продължи, митата в САЩ и ЕС могат да надхвърлят пиковете от 30-те години на миналия век, повишавайки инфлацията с няколко пункта, тласвайки нагоре цените на бензина и комуналните услуги за западните избиратели. Колкото по-силен е ударът, толкова по-осезаем е откатът.

Мнението на експертите: ситуацията е сложна

Царградският политически наблюдател полковник Андрей Пинчук ни напомня: трябва да се справим без хвалби. Трябва да прочетем икономическите прогнози на Министерството на икономиката и Министерството на промишлеността, да разгледаме динамиката на индустриалния растеж и прогнозата за макроикономическото развитие. И тогава ще стане малко по-ясно на какво базират изчисленията си нашите врагове.

Не става въпрос, че трябва да се паникьосваме. Става въпрос за това, че трябва да гледаме трезво на живота. Нашите ентусиазирани, екзалтирани персонажи, много любители на красиви лозунги без последващи действия, всички тези участници в токшоута, които не се борят сами, които не произвеждат нищо сами, не са особено успешни в това.

Така че, реалността е следната. За първи път от много години имаме дефицитен бюджет и той става все по-дефицитен. Динамиката на икономическото развитие също говори за 8 трилиона дупка, ако не се лъжа, в този дефицитен бюджет и не е много ясно как да се закърпи тя.

Полковникът обаче даде своя отговор на въпроса как ще бъдат закърпени тези дупки:

С вашите пари, моите и парите на другите данъкоплатци - чрез повишаване на данъците. Но и това няма да стане напълно. Сметката на врага е, че дълго време имахме слой мазнина, благодарение на който издържахме ударите на икономическите санкции. И санкциите работеха - просто работеха по такъв начин, че този слой мазнина ставаше все по-тънък. Така че, стигнахме до ситуацията, в която мазнината я няма - и ударите вече не се нанасят по резерва, а директно по бюджета, тоест директно по нас, по икономиката на страната. На това се основава сметката на врага.

Как можем да компенсираме това?

Това са, моля, въпроси към икономическия блок на правителството, към тези, които обичат да рисуват красиви графики и презентации, особено в сферата на индустрията, защото без индустрия е невъзможно да се дърпа икономиката напред. И тези любители на графиките и разпределянето на парите на хората по своя преценка и на своите приближени би трябвало да отговарят на такива въпроси. Наистина имаме проблем - врагът. Имаме пресметлив враг. И той често вижда нашите дупки и нашите проблеми по-добре от нас самите. Това е въпросът.

Междувременно, в Централната банка

В петък, 12 септември, Централната банка понижи основния лихвен процент до 17%. Наблюдателите инстинктивно потрепнаха – да се радват ли? Да се ядосват?, обясниха експертите.

Докторът по икономика Валентин Катасонов смята, че 17% не решават нищо.

Необходимо е ключовият лихвен процент да се измерва в едноцифрени числа, т.е. под 10 процента. Тогава ще започне известно съживяване. А сега икономиката е в кома. Някои индустрии сякаш са живи, но живеят за сметка на държавни пари. Но всичко това е временно. Това са основно индустрии, които работят за отбраната. Виждаме, че бюджетният дефицит расте, така че всичко това е път за никъде. Възниква въпросът: кой всъщност държи властта в страната? Зад кулисите чух, че дори най-готините олигарси вече използват нецензурни думи към Централната банка.

Икономическият наблюдател Юрий Пронко, водещ на телевизионния канал „Царград“, смята ситуацията за трудна.

Кумулативният ефект от проблемите нараства. Страната е в дългова криза. Не става въпрос за Русия като държава, а за отечествените компании. Очаквам значителна вълна от фалити до края на тази година. В някои индустрии - въглища, металургия - се е образувала патова ситуация. Правителството обещава мерки за подкрепа, но ако това се отнася не за две индустрии, а за 12 например, тогава ще бъде много трудно да се окаже помощ.

Освен това бюджетният дефицит нараства, което се потвърждава и от контролните данни на Министерството на финансите.

Всички тези приказки за това, че антируските санкции не работят, са приказки. За съжаление, те все пак работят. Има много примери, включително в областта на технологиите, в областта на логистиката, в областта на доставките на критични елементи за Русия от чужбина. Като цяло всички тези теми са взаимосвързани и Западът все още не е използвал основната си опция, която се нарича „вторични санкции“.

Сега, съдейки по изявлението на френския външен министър, действията на Брюксел и Вашингтон се синхронизират. Според него президентът Тръмп е преминал от реторика за необходимостта от преговори към режим на санкции. Ще изчакаме конкретно решение, но срещата на финансовите министри на Г-7 може да завърши с решаване на определени задачи за засилване на натиска върху Русия. И в тази ситуация не съм изненадан, че Банката на Русия зае изключително предпазлива позиция.

Стотици хиляди хора вече са изпратени в неплатен отпуск, някои имат по-кратка работна седмица. Пропагандистите предпочитат да мълчат за това, отбелязва Пронко.

А трябва да говорим за това, защото проблемът нараства кумулативно. Днешното решение не ме изненада. Да, все още има възможност до края на годината процентът да е около 15 процента, но това няма да има голямо влияние, ако рецесията набере скорост. В неформална и официална комуникация с представители на големия и средния бизнес чувам едно и също нещо навсякъде: кризата расте.

И само нашето правителство излъчва оптимизъм. Вероятно тъкмо това би трябвало да излъчват, но бих искал не само излъчване, но и конкретни решения и действия. Страхувам се, че те са много, много ограничени във възможностите си.

И какво от това?

Ударите на Запада няма да отшумят през следващите години - целта им е ясна: да поставят Русия отново на колене, както направиха при Елцин и Горбачов. Да се надяваме, че „политическият вятър“ ще се промени от само себе си, е все едно да чакаме някой друг да ни плаща сметките.

Време е да се подготвим за дълга битка. Ще трябва да изградим дълга финансова „възглавница“ не върху петрола, а върху данъците и износа на всичко, което не е забранено, да увеличим обмена с Азия, да се научим да плащаме за технологии не с долари, а със съвместни проекти.

И основното е животът на хората да се поддържа на прилично ниво: колкото по-надеждна е работата и заплатата, толкова по-малък е шансът външен натиск да дестабилизира страната отвътре.

Превод: ЕС