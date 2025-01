/Поглед.инфо/ Криптовалути, създадени въз основа на интернет мемове, кръстени на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания

В навечерието на встъпването в длъжност на 47-ия президент на САЩ Доналд Тръмп се случи значимо събитие в света на криптовалутите. Два нови мемкойна се появиха на пазара на криптовалута. Някои наблюдатели ги нарекоха крипто фойерверки.

Какво е мемкойн? Това са криптовалути, създадени на базата на интернет мемета (остроумни или иронични фрази, вицове, известни имена и заглавия). Повечето от тях нямат реална икономическа стойност или практическо приложение. Мемкойните могат или не могат да имат собствен блокчейн. Инвестирането в мемкойни се счита за високорисково, тъй като цената им може да падне много бързо. В медиите те често се характеризират с думата “hype” („хайп“ - информационен шум, натрапчива и агресивна реклама).

За информация: всеки ден в света се раждат няколко хиляди мемкойни. Но 99,9% от тези криптовалути се раждат и умират веднага. Единици мемкойни могат да излязат в орбита и да се превърнат в пълноценни криптовалути, които се търгуват на крипто борси. Може би най-известният и успешен е мемекойнът, наречен Dogecoin. Това е проект на Илън Мъск, стартирал през 2013 г. Той е посветен на любимото куче на милиардера (експертите смятат, че Мъск е този, който е започнал този жанр крипта, наречен "memcoin"). Dogecoin съществува от няколко години, тази „монета“ дори има някакво обезпечение (можете да купите някои неща от Мъск, като използвате тази „кучешка“ крипта).

И така, какви нови мемкойни се появиха на пазара в края на второто десетилетие на януари 2025 г.? Мемекойни, кръстени на Доналд Тръмп (TRUMP Meme) и съпругата му Мелания (MELANIA Meme).

Медиите съобщиха, че криптовалутата TRUMP е пусната преди откриването, в нощта на 17 срещу 18 януари. Ден по-късно се появи криптовалутата MELANIA. И двете криптовалути започнаха бързо да набират височина. На 20 януари в 17:30 московско време цената на мемкойна на Тръмп беше 51 долара, а този на Мелания беше 8 долара. Издадени са милиони „монети“. Тяхната обща стойност (капитализация) надхвърля съответно 10 милиарда долара и 1,6 милиарда долара.

Експертите вече са започнали разгорещени дебати за това колко дълго ще продължат двете наименувани мемкойни. Някои казват няколко дни. Други прогнозират, че тези мемекойни ще имат дълъг живот на пазара, като цените ще варират в диапазона от 30 до 80 долара за „монетата“ на Тръмп и в диапазона от 4 до 15 долара за „монетата“ на Мелания.

Но повечето експерти спорят по друг въпрос: кой е инициаторът на тези два мемкойна? И още: Кой е основният бенефициент от проекта на тези криптовалути?

Мнозина смятат, че идеята е предложена от Илон Мъск, който стана един от най-близките хора на Тръмп и който е горещ фен на криптовалутите. Екипът на Тръмп не отрича участието на новия президент в проекта, но нарича проекта не комерсиален, а „имиджов“. Подробности можете да прочетете на специалния уебсайт „ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ТРЪМП МЕМ“. Тръмп се нарича крипто президент на този сайт. Всеки, който иска да подкрепи Тръмп, е поканен да купи мемета на Тръмп.

Законно, криптовалутата е пусната на пазара от CIC Digital LLC (дъщерно дружество на организацията на Тръмп) и Fight Fight Fight LLC (името й отразява думите, казани от Тръмп през юли, когато куршум одраска ухото му: „Борба! Борба! Борба!“). Тези емитенти представляват 80% от всички мемкойни на TRUMP (200 милиона „монети“). Те получават основния доход.

Като цяло анализаторите вече са изчислили, че по-голямата част от „монетите“, наречени „Тръмп“ и „Мелания“, първоначално са се озовали в портфейлите на семейство Тръмп (не само Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, но и деца и други роднини) . Трябва да се отбележи, че синът на американския президент, Ерик Тръмп, играе важна роля в управлението на гореспоменатата организация на Тръмп.

Още в навечерието на откриването започна да се разгаря скандал, който продължи и на 21 януари. Ето една от публикациите по тази тема: „Доналд и Мелания Тръмп пускат чифт мем монети преди встъпването в длъжност, което поражда сериозни етични опасения.“/ „Donald and Melania Trump launch a pair of meme coins ahead of inauguration, raising serious ethics concerns“/. Същността на подобни публикации е следната: Доналд Тръмп едва е влязъл в Белия дом, но вече се зае с монетизирането на президентския си статут.

Адав Ноти, изпълнителен директор на Campaign Legal Center, нарече проекта за криптовалута Тръмп-Мелания мем „буквално осребряване на президентството“, подчертавайки, че позволява на семейството на Тръмп да се възползва пряко финансово от ролята на Тръмп в правителството. Това размива етичните граници и създава спорен прецедент.

Венчърният инвеститор, бивш ръководител на платформата Coinbase Ник Томаино призова да не слушаме онези, които обявиха, че проектът $TRUMP е имиджов и политически. Той обвини Тръмп, че е хищнически настроен и предупреди, че мнозина ще пострадат : „Тръмп трябва да дава пари на хората, а не да обогатява себе си или екипа си по този начин.“

Персонализираният проект за криптовалута на двойката Тръмп се наблюдава от някои политически експерти. Те наричат проекта много рискован за политическия имидж на Тръмп. От една страна, разбира се, Тръмп може да повлияе на пазарната цена на мемовете с изявленията и решенията си. Но, от друга страна, в случай на срив на мемовете, това ще удари политическия имидж на 47-ия президент.

С други думи, криптовалутните мемове могат да се превърнат в „опашката“, по волята на която „кучето“, т.е. американският президент, ще се върти. Заключение: би било по-добре Тръмп да не се забърква в това крипто приключение. И тази авантюра показва, че Тръмп е преди всичко бизнесмен и едва на второ място политик.

Неслучайно Тръмп е наричан крипто президентът на САЩ. Той е първият американски президент, който публично декларира, че ще подкрепи твърдо криптовалутите. Очевидно ангажиментът на Тръмп към криптовалутите не произтича от вътрешните му убеждения, а защото представители на крипто бизнеса му помогнаха да спечели президентските избори. Писах за това в статията „Тръмп и криптовалутите: нереалистични очаквания“.

Сега Тръмп трябва да плати за тази помощ. Светът на криптовалутите очакваше Тръмп да изрази публично подкрепата си за частните цифрови валути в речта си при встъпването в длъжност на 20 януари. Това обаче не се случи, 47-ият президент не засегна тази тема. И основната криптовалута биткойн веднага реагира на това. Курсът му в края на 20 януари падна под нивото от 100 хиляди долара за монета - до 99 хиляди долара (а сутринта на същия ден курсът беше рекордно висок - 109 хиляди долара).

Вярно е, че някои експерти са склонни да приписват отслабването на биткойн не на разочарованието на крипто инвеститорите от речта на Тръмп, а на факта, че някои инвеститори преминаха от биткойн към „личните монети“ на семейство Тръмп.

Известното недоволство на представители на крипто бизнеса срещу Тръмп се обяснява с факта, че средствата за встъпването в длъжност бяха събрани главно от този бизнес. Сред тях са крипто компаниите Coinbase, Circle и Ripple. На 17 януари във Вашингтон се проведе „ Крипто бал“ в чест на встъпването в длъжност на Тръмп.

Събитието беше ръководено от Дейвид Сакс, когото Тръмп вече беше назначил за главен съветник по изкуствения интелект и криптовалутите. Сега Дейвид често е наричан „царят на криптовалутите“. Цената на билетите за крипто бала с достъп до VIP зоната започва от един биткойн, т.е. от 100 хиляди долара.

Дарения за самия бал и встъпването в длъжност на президента направиха най-големите американски крипто борси Coinbase и Kraken, компанията MicroStrategy на Майкъл Сейлър , създателите на блокчейна Solana, брокерската компания Robinhood , най-голямата американска компания за „майнинг“ MARA , компании и проекти като Mysten Labs , Galaxy Digital, Ondo Finance, Etoro, Uniswap Labs и др.

Въпреки това, вече споменатите предприемачи Илон Мъск, Дейвид Сакс и други крипто бизнесмени, близки до Тръмп, вече са определили план за действие за 47-ия президент по отношение на криптовалутите. Този план включва държавна помощ в копаене на криптовалута (осигуряване на ферми за копаене с евтина електроенергия), данъчни преференции за крипто инвеститори (по-специално освобождаване от данъци за капиталови печалби, причинени от растежа на курсовете на криптовалута), създаване на държавен резерв за криптовалута и др.

Програмата на 47-ия президент включва запалване на „червената светлина“ на проекта за дигитален долар, който се разработва от Федералния резерв на САЩ от няколко години. По време на предизборната си кампания Тръмп многократно наричаше цифровия долар проект за „електронен концентрационен лагер“.

„Като ваш президент никога няма да допусна създаването на цифрова валута на централната банка. Такава валута би дала на федералното правителство – нашето федерално правителство – абсолютен контрол върху вашите пари. Те могат да ви вземат парите и вие дори няма да разберете, че липсват“, каза той в Ню Хемпшир по време на предизборна изява.

Съгласно неговите предизборни изявления само частните криптовалути могат да дадат истинска свобода на американските граждани. Ето как настоящият президент започна да говори едва през лятото на 2024 г., когато постигна окончателно споразумение с представители на крипто бизнеса да подкрепят него, Тръмп, в предизборната кампания (преди това Тръмп беше непримирим противник на крипто) .

Вярно е, че големият въпрос е: как Тръмп може директно да принуди Федералния резерв да се откаже от проекта за дигитален долар? В крайна сметка Федералният резерв на САЩ е частна корпорация, независима от държавата, включително и от президента.

Очевидно Тръмп и неговият крипто кръг ще се опитат по някакъв начин да ограничат Американската централна банка. По-специално, добре известно е, че Илон Мъск има много негативно отношение към Федералния резерв на САЩ.

Нека ви напомня, че още по време на първия си президентски мандат (2017-2021 г.) Тръмп се опита да постави Федералния резерв под свой контрол. Но не се получи много добре. Сега явно Тръмп ще повтори опита си. Особено предвид факта, че Федералният резерв на САЩ е доста силно против частните криптовалути.

Друг интересен аспект на проблема с криптовалутите се обсъжда в американските медии. Свързва се с държавния дълг на САЩ, който, както знаем, расте бързо и вече надхвърля 36 трилиона долара. В една предизборна реч през август той каза: „Кой знае, може би ще изплатим нашия дълг от 35 трилиона долара, ще им дадем малък крипто чек, нали?“

По онова време това се смяташе за шега. Сега казват, че това не е шега, а „фройдистка грешка“. Така да се каже, Тръмп наистина иска да „ускори“ добива и натрупването на криптовалути в държавните резерви (предимно биткойн) в Америка до такъв мащаб, че да са сравними с размера на държавния дълг в доларово изражение. И след това да изплати този дълг с крипто.

„Мисля, че криптовалутите имат страхотно бъдеще <...> Може би с тяхна помощ ще възстановим 35 трилиона долара “, каза тогава Тръмп, който все още беше кандидат за президент. Сега той вече е президент. Крипто бизнесът се надява, че Тръмп ще се върне към този въпрос.

А трезвомислещите политици и икономисти разбират, че разчитането на решаването на държавни проблеми с помощта на частни цифрови валути заплашва с пълен колапс официалната американска валута, долара. Който спокойно може да бъде последван от катастрофа на цялата американска държава.

Превод: ЕС