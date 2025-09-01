/Поглед.инфо/ ТИЕНДЗИН (Китай), 1 септември — РИА Новости. В Китай приключи най-голямата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в историята на асоциацията. Участниците в събитието приеха Декларацията от Тиендзин, китайският президент Си Дзинпин предложи инициатива за глобално управление, а руският президент Владимир Путин говори на среща във формат „ШОС Плюс“ и проведе серия от двустранни срещи. РИА Новости съобщава за ключовите събития.

Декларация от Тиендзин

Членовете на ШОС се споразумяха за по-нататъшни стъпки за развитие на организацията и изразиха мнението си относно международната обстановка:

Ключови моменти:

Геополитическата конфронтация, предизвикателствата и заплахите за сигурността се засилват в света, включително в региона на ШОС. Участниците в организацията се противопоставят на едностранни принудителни мерки, включително такива от икономически характер.

ШОС осъди израелските и американските удари срещу Иран , както и действията, довели до жертви и хуманитарна катастрофа в ивицата Газа. Мирът в Близкия изток може да бъде осигурен чрез справедливо уреждане на палестинския въпрос.

Членовете на асоциацията се придържат към линия, която изключва блокови и конфронтационни подходи за решаване на проблеми. Принципите на ненамеса във вътрешните работи и неизползване на сила са основа за устойчивото развитие на международните отношения.

Членовете на организацията се обявиха против милитаризацията на космоса и сектора на информационните и комуникационните технологии.

Необходимо е да се запази историческата памет за Втората световна война. Членовете на организацията осъдиха опитите за реабилитация на идеите на нацизма и оправдаване на геноцида.

Беше съгласувана стратегията за развитие на организацията до 2035 г. и беше взето решение за създаване на Банка за развитие на ШОС .

Одобрено беше споразумение за Универсалния център за противодействие на предизвикателствата и заплахите за сигурността и Центъра за борба с наркотиците, както и пътна карта за развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката до 2030 г.

Организацията обедини статусите на „наблюдател“ и „партньор по диалог“ в статуса на „партньор на ШОС“, който получи Лаос.

Държавите членки ще продължат съвместната си борба срещу тероризма, сепаратизма и екстремизма.

Декларацията изразява ангажимент за установяването на Афганистан като независима, неутрална и мирна държава.

Предложението на Си Дзинпин

На разширената среща на ШОС+ китайският президент Си Дзинпин предложи инициатива за глобално управление.

Предложението се състои от пет точки:

При създаването на по-справедлива и по-рационална система за глобално управление, трябва стриктно да се спазва суверенното равенство. Всички държави, независимо от размера, мощта и богатството си, трябва да имат равни възможности да участват, да вземат решения и да се възползват от новата международна система.

Нормите на международното право трябва да се спазват стриктно и да се гарантира еднаквото им прилагане. Двойните стандарти и налагането на „вътрешни правила“ от малките държави също трябва да се избягват.

Държавите трябва да се придържат към принципа на многостранност.

„Трябва да поддържаме концепцията за глобално управление, основано на съвместни дискусии, съвместно изграждане и съвместно използване, да укрепваме единството и сътрудничеството, да се противопоставяме на едностранчивостта, твърдо да защитаваме статута и авторитета на ООН и ефективно да упражняваме незаменимата и важна роля на организацията в глобалното управление.“

Необходимо е да се поддържа подход, ориентиран към хората, да се реформира и подобри системата за глобално управление, за да се гарантира участието на хора от всички страни, да се справяме по-ефективно с общите предизвикателства, да преодоляваме по-добре разликата в развитието между Севера и Юга и да защитаваме по-ефективно общите интереси на всички страни.

Необходимо е да се съсредоточим върху развитие, ориентирано към действия, да се придържаме към систематично планиране и прогресивно развитие.

Речта на Путин

Президентът Владимир Путин говори на среща във формат ШОС плюс.

Ключови твърдения:

Все повече държави желаят да си сътрудничат с ШОС, а интересът на света към организацията нараства. Около десет държави са подали заявления за сътрудничество в различни формати.

Алиансът би могъл да се превърне в лидер в създаването на по-справедлива система за глобално управление.

ШОС би могла да поеме водеща роля в усилията за формиране на по-справедлива и равноправна система за глобално управление в света, която би се основавала на върховенството на международното право и ключовите разпоредби на Устава на ООН. Тя би била наистина балансирана и би отчитала интересите на възможно най-широк кръг държави, както и би гарантирала възможности за тяхното устойчиво развитие и сигурност.

Москва подкрепи инициативата на Си Дзинпин за глобално управление и е заинтересована от конкретно разглеждане на предложението.

Комбинираният БВП на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество расте по-бързо от световния темп, въпреки трудностите в световната икономика. Миналата година той се е увеличил с над пет процента, а промишленото производство - с 4,6 процента.

Двустранни срещи

Путин проведе серия от срещи с лидерите на страните партньори в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай. Лидерите обсъдиха двустранните отношения, икономическото развитие и световната ситуация.

По време на разговорите си с индийския премиер Нарендра Моди, Путин отбеляза, че отношенията между Москва и Ню Делхи се развиват активно на принципите на специално привилегировано стратегическо партньорство, а страните тясно координират усилията си на международната арена.

Според Моди, политиците са обсъдили сътрудничеството в икономическата, финансовата и енергийната сфера. Той нарече срещата отлична.

На среща с иранския президент Масуд Пезешкиан руският лидер подчерта приятелските отношения и специалния характер на многостранните връзки между двете страни. Политиците обсъдиха растежа на взаимния търговски оборот, влизането в сила на споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Иран, както и международния дневен ред.

По време на разговорите си с виетнамския премиер Фам Мин Тин, Путин отбеляза, че всички задачи, поставени за развитие на отношенията между Москва и Ханой, се изпълняват . Той оцени положително развитието на икономическото сътрудничество между двете страни.

Проведена е и среща с президента на Таджикистан Емомали Рахмон . На срещата Путин подчерта, че има много теми от взаимен интерес между страните, включително икономиката. Политиците обсъдиха подготовката за срещата на върха на ОНД , срещата Централна Азия-Русия в Душанбе и държавното посещение на руския президент в Таджикистан.

По време на разговорите с турския президент Реджеп Ердоган, руският лидер изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе специална роля в уреждането на украинския конфликт. Путин подчерта, че е доволен от темповете на развитие на търговията между двете страни. Той добави също, че Русия разглежда Турция като надежден, изпитан във времето партньор както в двустранните отношения, така и на международната сцена.

По време на преговорите с непалския премиер Шарма Оли, Путин предложи да се разгледа възможността за задълбочаване и разширяване на двустранното сътрудничество в различни области.

