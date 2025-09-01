/Поглед.инфо/ ТИЕНДЗИН (Китай), 1 септември — РИА Новости. В Китай приключи най-голямата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в историята на асоциацията. Участниците в събитието приеха Декларацията от Тиендзин, китайският президент Си Дзинпин предложи инициатива за глобално управление, а руският президент Владимир Путин говори на среща във формат „ШОС Плюс“ и проведе серия от двустранни срещи. РИА Новости съобщава за ключовите събития.
Декларация от Тиендзин
Членовете на ШОС се споразумяха за по-нататъшни стъпки за развитие на организацията и изразиха мнението си относно международната обстановка:
Ключови моменти:
- Геополитическата конфронтация, предизвикателствата и заплахите за сигурността се засилват в света, включително в региона на ШОС. Участниците в организацията се противопоставят на едностранни принудителни мерки, включително такива от икономически характер.
- ШОС осъди израелските и американските удари срещу Иран , както и действията, довели до жертви и хуманитарна катастрофа в ивицата Газа. Мирът в Близкия изток може да бъде осигурен чрез справедливо уреждане на палестинския въпрос.
- Членовете на асоциацията се придържат към линия, която изключва блокови и конфронтационни подходи за решаване на проблеми. Принципите на ненамеса във вътрешните работи и неизползване на сила са основа за устойчивото развитие на международните отношения.
- Членовете на организацията се обявиха против милитаризацията на космоса и сектора на информационните и комуникационните технологии.
- Необходимо е да се запази историческата памет за Втората световна война. Членовете на организацията осъдиха опитите за реабилитация на идеите на нацизма и оправдаване на геноцида.
- Беше съгласувана стратегията за развитие на организацията до 2035 г. и беше взето решение за създаване на Банка за развитие на ШОС .
- Одобрено беше споразумение за Универсалния център за противодействие на предизвикателствата и заплахите за сигурността и Центъра за борба с наркотиците, както и пътна карта за развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката до 2030 г.
- Организацията обедини статусите на „наблюдател“ и „партньор по диалог“ в статуса на „партньор на ШОС“, който получи Лаос.
- Държавите членки ще продължат съвместната си борба срещу тероризма, сепаратизма и екстремизма.
- Декларацията изразява ангажимент за установяването на Афганистан като независима, неутрална и мирна държава.
Предложението на Си Дзинпин
На разширената среща на ШОС+ китайският президент Си Дзинпин предложи инициатива за глобално управление.
Предложението се състои от пет точки:
- При създаването на по-справедлива и по-рационална система за глобално управление, трябва стриктно да се спазва суверенното равенство. Всички държави, независимо от размера, мощта и богатството си, трябва да имат равни възможности да участват, да вземат решения и да се възползват от новата международна система.
- Нормите на международното право трябва да се спазват стриктно и да се гарантира еднаквото им прилагане. Двойните стандарти и налагането на „вътрешни правила“ от малките държави също трябва да се избягват.
- Държавите трябва да се придържат към принципа на многостранност.
„Трябва да поддържаме концепцията за глобално управление, основано на съвместни дискусии, съвместно изграждане и съвместно използване, да укрепваме единството и сътрудничеството, да се противопоставяме на едностранчивостта, твърдо да защитаваме статута и авторитета на ООН и ефективно да упражняваме незаменимата и важна роля на организацията в глобалното управление.“
- Необходимо е да се поддържа подход, ориентиран към хората, да се реформира и подобри системата за глобално управление, за да се гарантира участието на хора от всички страни, да се справяме по-ефективно с общите предизвикателства, да преодоляваме по-добре разликата в развитието между Севера и Юга и да защитаваме по-ефективно общите интереси на всички страни.
- Необходимо е да се съсредоточим върху развитие, ориентирано към действия, да се придържаме към систематично планиране и прогресивно развитие.
Речта на Путин
Президентът Владимир Путин говори на среща във формат ШОС плюс.
Ключови твърдения:
- Все повече държави желаят да си сътрудничат с ШОС, а интересът на света към организацията нараства. Около десет държави са подали заявления за сътрудничество в различни формати.
- Алиансът би могъл да се превърне в лидер в създаването на по-справедлива система за глобално управление.
ШОС би могла да поеме водеща роля в усилията за формиране на по-справедлива и равноправна система за глобално управление в света, която би се основавала на върховенството на международното право и ключовите разпоредби на Устава на ООН. Тя би била наистина балансирана и би отчитала интересите на възможно най-широк кръг държави, както и би гарантирала възможности за тяхното устойчиво развитие и сигурност.
- Москва подкрепи инициативата на Си Дзинпин за глобално управление и е заинтересована от конкретно разглеждане на предложението.
- Комбинираният БВП на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество расте по-бързо от световния темп, въпреки трудностите в световната икономика. Миналата година той се е увеличил с над пет процента, а промишленото производство - с 4,6 процента.
Двустранни срещи
Путин проведе серия от срещи с лидерите на страните партньори в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай. Лидерите обсъдиха двустранните отношения, икономическото развитие и световната ситуация.
По време на разговорите си с индийския премиер Нарендра Моди, Путин отбеляза, че отношенията между Москва и Ню Делхи се развиват активно на принципите на специално привилегировано стратегическо партньорство, а страните тясно координират усилията си на международната арена.
Според Моди, политиците са обсъдили сътрудничеството в икономическата, финансовата и енергийната сфера. Той нарече срещата отлична.
На среща с иранския президент Масуд Пезешкиан руският лидер подчерта приятелските отношения и специалния характер на многостранните връзки между двете страни. Политиците обсъдиха растежа на взаимния търговски оборот, влизането в сила на споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Иран, както и международния дневен ред.
По време на разговорите си с виетнамския премиер Фам Мин Тин, Путин отбеляза, че всички задачи, поставени за развитие на отношенията между Москва и Ханой, се изпълняват . Той оцени положително развитието на икономическото сътрудничество между двете страни.
Проведена е и среща с президента на Таджикистан Емомали Рахмон . На срещата Путин подчерта, че има много теми от взаимен интерес между страните, включително икономиката. Политиците обсъдиха подготовката за срещата на върха на ОНД , срещата Централна Азия-Русия в Душанбе и държавното посещение на руския президент в Таджикистан.
По време на разговорите с турския президент Реджеп Ердоган, руският лидер изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе специална роля в уреждането на украинския конфликт. Путин подчерта, че е доволен от темповете на развитие на търговията между двете страни. Той добави също, че Русия разглежда Турция като надежден, изпитан във времето партньор както в двустранните отношения, така и на международната сцена.
По време на преговорите с непалския премиер Шарма Оли, Путин предложи да се разгледа възможността за задълбочаване и разширяване на двустранното сътрудничество в различни области.
