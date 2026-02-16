/Поглед.инфо/ Интервю на Зорница Илиева с проф. Нако Стефанов за Мюнхенската конференция по сигурността и тревожната смяна на курса: повече конфронтация, повече превъоръжаване и все по-видим разнобой в Европа, докато САЩ пренареждат контактите си и натискат „глобалния Юг“ чрез санкции, блокади и икономически удари. Разговор за ядреното възпиране, за риска Европа да се превърне във фронтова зона, за геостратегическите линии около Китай и Иран – и за отражението у нас: институционална безпомощност, медийна едностранчивост и опасно свличане на обществото.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката през реалните интереси, икономическите лостове и последиците за България.

В този разговор с проф. Нако Стефанов разгръщаме истинския смисъл на случилото се в Мюнхен – отвъд официалните речи и дипломатическите формули. Зад фразите за „сигурност“ прозира засилена конфронтация, ускорено превъоръжаване и натиск върху Европа да избере окончателно страна. Ядреният чадър на Франция, стратегическата автономия на ЕС, поведението на САЩ и икономическите удари срещу „глобалния Юг“ – всичко това очертава нова фаза на глобално пренареждане.

Разговорът стига и до България – до риска да се превърнем във фронтова зона, до социодемографската катастрофа, до отсъствието на стратегически дебат у нас. Докато светът се движи по ръба на конфликта, българското общество е изправено пред избор: пасивност или формулиране на собствена национална позиция.

Това интервю не предлага удобни успокоения. То поставя въпроси за посоката на Европа, за бъдещето на долара, за ролята на Китай и Русия, и най-вече – за мястото на България в един все по-нестабилен свят.

