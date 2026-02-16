/Поглеед.инфо/ Уважаеми читатели, "Моделът Сорос“ превърна гражданското общество в платени НПО. В нарушение на Конституцията те извършват партийна дейност!

На всичкото отгоре недопустимо навлязоха, отново в крещящо нарушение на Конституцията, и в съдебната власт - като започнем от “Правосъдие за всеки“ и свършим до Съюза на съдиите.

“Моделът Сорос“, който ни пробутаха Христо Иванов и ППДБ, разруши България. Всички институции са ИД - изпълняващи длъжността, като започнем от парламента, минем през правителството, ВСС, Инспектората, шефа на Върховния административен съд и главния прокурор, та стигнем до президента.

Няма държава дори в Третия свят, която да си избира премиер на кастинг от меню на деполитизирани лица с жури държавният глава!

Де факто "Моделът Сорос“ ликвидира партиите. Останахме само с една класическа партия, която има национални покритие, и това безспорно е ГЕРБ.

“Моделът Петрохан“ е злокобен огледален образ на състоянието на България днес, за което няма невинни. Той е ярък пример за ролята на зелената идиотщина, която за смях пред Европа, ни държи с един лифт на Банско, а Витоша е в плачевно състояние.

“Моделът Петрохан“ е олицетворение на соросовото творение ППДБ, които са и негови благодетели. Която партия направи коалиция с ППДБ, тя ще бъде кръстена коалиция "Петрохан“.

Сашко Маринов, един от близките на президента Радев, казал пред хубавата Мая по БНТ, че само с едни избори няма да се оправим и още ще трябват. Ами то, че ще има избори до дупка аз го предрекох още през 2020 г.

Сашко Маринов е софийско чадо, живееше в центъра на града. Баща му беше диригент на Операта. Сашко играеше хокей, но не беше добър. В професията го бива и се радвам, че ме чете.

На всичкото отгоре предстоящите избори са вече опорочени преди още да са се провели на три основания:

1. Поради цензурата гражданите не могат свободно да формират политическата си воля, както изисква изричен текст на Конституцията.

2. Ще ги провежда нелигитимен служебен премиер;

3. Машинното гласуване изключва по дефиниция честни избори. Затова е отречено в Европа, а германският Конституционен съд прие, че не дава гаранция за достоверност на вота. Технологичният гигант Илон Мъск, дето скачи два спътника и спаси зарязаните от Байдън космонавти в орбита, рече: “Машинното гласуване е мощно средство за подмяна на вота. Мога да го покажа за пет минути“. Затова след като Тръмп отвлече елегантно Мадуро, машинното гласуване беше отменено и във Венецуела.

Прочее, в петък Гюров трябва да подаде оставка от БНБ и отпада от Домовата книга за служебни премиери, наречена по келнерски “Меню“ от правната нула Христо Иванов.

“Моделът Цензура“, наложен в Нова, БТВ, БНТ и БНР, лиши българските граждани от конституционното им право на информация и го замени с дезинформация.

Нима видяхме кадри от убийството с ритници на младия патриот на 23 години на име Куентин в Лион преди два дни? Бруталното убийство от изверги от крайно лявата “Антифа“ беше показано от унгарската телевизия.

Нима чухте, че Ванс отказа да отиде на Мюнхенската конференция заради репресиите срещу Алтернатива за Германия или дългото писмо на Тръмп до Орбан, с което го подкрепя за нов мандат? Не сте чули и признанието на Кличко, че Киев е в хуманитарна катастрофа, или думите на Тръмп, че пречката за мира в Украйна се нарича Зеленски. Няма и да чуете!

Да не би да сте чули по нашите телевизии, че нападенията от миграцията на ножа в Германия по гарите за една година са 29 000, че унгарските пенсионери получиха 13 и 14 пенсия, а “Мерцедес“ мести новото си поколение коли от Щутгарт в Кечкемет, че от новородените във Виена австрийчета са под 50%, че в Англия пакистански банди изнасилваха малолетни?

“Моделът Цензура“ трябва да влезе в предизборния дебат, за да чуем кои са собствениците на БТВ и Нова, на чий Господ служат, защо лишават българите от правото на информация, засипват ги с дезинформация и громят Тръмп от сутрин до вечер.

Интересни неща от Мюнхенската конференция, които също не ви бяха показани по Нова, БТВ, БНТ и БНР. Рубио демонстративно не присъства на заседанието на Украйна, а вчера рано си би камшика и пи кафе с Фицо в Братислава, след което по светло кацна в Будапеща да вечеря с Орбан. Днес е официалният им разговор, на който, наред с всички друго, ще обсъдят Форума CPAC в Будапеща и визитата на Тръмп в маджарско.

Най-ужасно за украинския народ беше изказването на Мерц: “За мир трябвало да се преговаря едва след като Русия бъде отслабена икономически и военно“.

Какво ще става с Украйна, докато фалиралата Германия ще отслаби Русия военно?! Права е Меркел, дето 2002 каза на Мерц: “Фридрих, ти не ставаш за канцлер“. Днес според INSA така мислят 70% от германците. Може би затова Меркел е решила да иде на конгрес на ХДС в близките дни.

Прочее, Викто Орбан каза, че изборите на 12 април в Унгария са последните преди войната. Затова унгарците ще го изберат отново, защото е за мир и Путин, Тръмп и Си са гарантирали, че върху Унгария руски бомби няма да падат.

Според Виктор трима германци се стягат за война с Русия: Урсулата, Вебер и Мерц. Всъщност, това казва публично и немският военен министър. Явно е забравил ,че след последната им война руснаците влязоха в Берлин.

Орбан в събота на живо направи поредното си вече над 20 години обръщение към нацията. Той информира унгарския народ, че е попитал на Европейския съвет как може да се победи ядрена държава, каквато е Русия, но не е получил отговор.

В момент, в който сме на косъм от Световна война, която само Тръмп може да предотврати, българският държавен глава е в правото си да откаже на Гюров кабинет анти Тръмп с партизани на Сорос и “Америка за България“ на Демократическата партия.

Ако не направи това - лошо ни се пише! Ще сме скарани едновременно с Путин, Тръмп и Си, а ще сме само с Урсула и Зеленски.

