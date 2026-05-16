На 19 май Путин влиза в Пекин след Тръмп. Това не е протокол, а пренареждане на центъра на света

/Поглед.инфо/ Тръмп напусна Пекин с икономически договори, а само дни по-късно Путин влиза в Китай за стратегически разговори със Си Дзинпин. Това вече не прилича на серия от дипломатически визити. Китай започва да се държи като държава, през която минава управлението на глобалната система.

Най-интересното в посещението на Путин в Китай не е самото посещение. Руският президент пътува до Пекин постоянно. След 2022 г. това се превърна почти в отделна линия на руската външна политика. Интересно е друго — времето. Тръмп си тръгва от Китай на 15 май. Кремъл официално обявява визитата на Путин почти веднага след това. На 19-20 май руският президент вече е в Пекин. Това не е техническо съвпадение. Китайската дипломация почти никога не работи така хаотично. Там графиците се подреждат с месеци. Особено когато става дума за едновременно управление на отношенията със САЩ и Русия.

Тук има една подробност, която западните медии почти пропускат. Визитата е вързана с 25-годишнината от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай, подписан през юли 2001 г. от Путин и Дзян Дзъмин. Тогава документът изглеждаше почти символичен. Русия беше икономически отслабена. Китай все още не беше световен център. САЩ бяха в разцвета на еднополюсния модел. Вашингтон току-що беше приключил войната в Югославия и се готвеше за новата епоха след 11 септември. В онзи момент никой в Европа не гледаше сериозно на подобни договори.

Сега този документ се превръща в рамката на новата евразийска архитектура.

И тук започва големият проблем за Запада.

Защото Тръмп отиде в Китай с идеята да стабилизира отношенията с Пекин. Това вече личи и по американските изтичания. Белият дом говори за икономически договори, технологични компромиси, управление на митата, възстановяване на веригите за доставки. Американската икономика има нужда от пауза. Дори Wall Street Journal започна да пише предпазливо за риска от „структурна умора“ в американската финансова система. Дългът надхвърли 38 трилиона долара. Само обслужването на лихвите започва да изяжда федералния бюджет. Производственият сектор не може да се върне с политически лозунги. Това не става с митинги в Пенсилвания.

Тръмп очевидно е разбрал нещо, което част от американския елит отказва да признае — САЩ вече не могат едновременно да водят икономическа война срещу Китай, санкционна война срещу Русия, военна поддръжка на Украйна, напрежение около Тайван и контрол над Близкия изток.

Числата не излизат.

Особено след Ормуз.

Това е мястото, където темата за Путин и Китай започва да се връзва директно с визитата на Тръмп. Американците влязоха в Пекин отслабени. Не военно. Психологически и финансово. Пазарите видяха колко лесно могат да бъдат ударени танкерните маршрути. Само за няколко седмици застраховките по морския транзит скочиха рязко. Част от азиатските превозвачи започнаха да пренасочват товари. Китай наблюдаваше всичко това много внимателно. Китайците не говорят излишно по такива теми. Те смятат.

И сметката е проста.

Русия държи най-големия сухопътен ресурсен коридор на планетата. Китай държи индустриалното производство. САЩ все още държат финансовата система и военния флот. Но именно затова Пекин започва да се превръща в център на баланса между трите сили.

Това е новото.

През Студената война Вашингтон и Москва определяха правилата. Китай беше периферия. Сега Москва и Вашингтон буквално летят до Пекин, за да договарят стабилизация на собствените си системи. Това е историческа промяна. Не защото Китай „побеждава“. Тази дума е прекалено груба за китайската стратегия. Китай абсорбира тежестта на системата. Това е по-опасно.

Особено за Европа.

Защото европейците все още живеят в логиката на 1995 година. Те говорят за „изолация на Русия“, докато руско-китайската търговия премина 260 милиарда долара. Газопроводът „Силата на Сибир“ вече работи като ключов енергиен канал, а проектът „Силата на Сибир 2“ остава на масата въпреки постоянните спекулации, че Китай „се колебае“. Да, Китай се колебае. Китай винаги се колебае. Това е част от модела му за натиск върху цените и условията. Но инфраструктурата постепенно се изгражда.

Има и нещо друго.

Докато Тръмп беше в Китай, американските корпорации настояваха за достъп до редкоземни елементи, полупроводници и индустриални компоненти. Това е ключът към цялата история. Войните вече не се определят само от ракети. Те се определят от производствени вериги, литографски машини, морски контейнери и електропреносни мрежи. Китай контролира огромна част от редкоземния пазар. Русия контролира суровините и енергията. Комбинацията става тежка.

Особено ако Европа остане извън нея.

Тук обаче има един проблем, който много анализатори подценяват. Русия и Китай не са съюзници в класическия смисъл. Това звучи добре по телевизията, но реалността е по-груба. Между тях има огромно недоверие. Историческо. Демографско. Географско. Китайците гледат на Сибир като на ресурсен резерв. Руснаците го знаят отлично. Москва се страхува да не се превърне в суровинен придатък на китайската икономика. Част от руските елити го коментират вече открито.

Но алтернатива почти няма.

След 2022 г. Европа затвори голяма част от икономическите канали с Русия. Германската индустрия буквално се самонарани енергийно. BASF започна да свива производствени мощности. Част от химическите производства се изнесоха. Рейнската индустриална зона вече не изглежда така стабилна, както преди десетилетие. Германия загуби евтиния руски газ и така сама вдигна производствената си цена.

Пекин видя това.

И започна да действа още по-предпазливо.

Защото китайците не искат Русия да рухне. Но не искат и Русия да стане прекалено независима. Това е сложен баланс. В него Тръмп се опитва да вкара нова формула — ограничено споразумение с Китай, за да може Вашингтон да концентрира ресурси другаде. Част от американските стратези вече говорят почти открито, че САЩ трябва да „замразят“ част от конфликтите. Проблемът е, че системата не се управлява толкова лесно. Особено след Украйна.

Тук има още една важна линия.

Посещението на Путин в Китай идва след период, в който Москва започна постепенно да демонстрира по-голяма увереност на фронта. Руснаците вече говорят по различен начин за войната. Не за „отбрана“, а за „структурно изтощаване на украинската система“. Това е промяна в терминологията. Паралелно с това американците все по-трудно прокарват нови пакети през Конгреса. Европейците нямат достатъчен военно-индустриален капацитет. Производството на артилерийски снаряди се оказа далеч по-трудно от телевизионните речи в Брюксел.

А Китай стои в центъра и чака.

Точно това плаши Вашингтон.

Не руските танкове. Не китайските речи. А времето. Китай играе на време. Икономическо време. Демографско време. Индустриално време. Американската политическа система мисли в рамките на избори. Китайската — в рамките на десетилетия. Русия — в рамките на оцеляване.

Три различни исторически часовника.

И тук има нещо, което не излиза напълно. Ако отношенията между Тръмп и Си наистина са се подобрили толкова сериозно, колкото твърди Белият дом, защо Путин влиза в Пекин буквално веднага след това? Защо китайците демонстративно подчертават стратегическото партньорство с Москва? Отговорът вероятно е неприятен за Вашингтон — Китай не възнамерява да избира страна. Пекин иска да бъде центърът, около който останалите страни ще бъдат принудени да се движат.

Това вече се случва и финансово.

Разплащанията в юани растат. Русия премина масово към китайски валутни схеми. Саудитците започнаха предпазливо да експериментират. БРИКС се опитва да изгради алтернативни финансови механизми. Да, процесът е бавен. Доларът все още е доминиращ. Но подобни промени не стават за две години. Британският паунд също не рухна за ден.

В Москва отлично разбират, че Китай печели огромно влияние от сегашната ситуация. Но Кремъл вероятно смята, че временно това е приемлива цена. Особено ако Русия успее да запази военния си потенциал и енергийния си износ. Защото руската стратегия в момента изглежда сравнително ясна — изчакване на структурна умора на Запада.

Тук Тръмп влиза в сложна позиция.

Той иска сделка. Почти всичките му действия го показват. Не само в Китай. И в Близкия изток. И около Украйна. Но американската система вече не се управлява еднолично. Част от елитите искат продължаване на конфронтацията. Други искат ограничаване на конфликтите. Трети просто се страхуват от икономическите последици. Федералният резерв поддържа високи лихви. Пазарът на американски държавни облигации започва да става нервен. Японците и китайците постепенно намаляват част от експозициите си.

Това изглежда техническо. Не е.

Империи се разклащат именно така — през дълга, логистиката и индустрията. Не през лозунги.

Посещението на Путин в Китай затова е толкова важно. То идва в момента, в който светът започва да се пренарежда не чрез официални декларации, а чрез транспортни коридори, валутни разплащания, енергийни договори и технологични ограничения. Тръмп се опита да влезе в Пекин като лидер на най-силната държава в света. Путин влиза като лидер на държава под санкции, но с огромен ресурсен и военен капацитет. А Китай приема и двамата.

Това е същинската новина.

Не снимките. Не церемониите. Не подписаните документи.

Пекин започва да изглежда като мястото, където останалите големи сили идват да стабилизират собственото си бъдеще. И точно това показва колко дълбоко се е променил светът през последните десет години.



