Тръмп си тръгва от Пекин със сделки, но Си задържа главната цена

/Поглед.инфо/ Срещата в Пекин няма да приключи с исторически пробив, а с внимателно режисирано примирие. Тръмп ще получи сделки за вътрешна употреба, но Си ще запази стратегическата рамка: Америка вече не диктува сама цената на световния ред.

Тръмп няма да излезе от Пекин победен. Това е първата грешка, която ще направят неговите противници. Той ще излезе с думи за „фантастични отношения“, с обещания за китайски покупки на американска земеделска продукция, с разговори за самолети „Боинг“, с достатъчно кадри, за да ги върти американската телевизионна машина поне седмица. Но няма да излезе и победител в стария американски смисъл на думата. Няма да има китайско отстъпление по Тайван. Няма да има реално подчиняване на Пекин по Иран. Няма да има отказ от технологическата битка. Няма да има връщане към онези години, когато Вашингтон пишеше правилата, а останалите спореха само за запетайките.

Това е най-важното.

Световната преса вече го описва различно, според политическите си нерви. „Гардиън“ говори за визита без пробив по Иран, Тайван и изкуствения интелект. „Асошиейтед прес“ рамкира срещата като опит за стабилизиране на отношенията, но при запазени дълбоки различия. „Ройтерс“ обръща внимание на символиката — Си допуска Тръмп до Чжуннанхай, затворения управленски комплекс на китайската власт, което не е туристически жест, а политически сигнал. Китайските източници, очаквано, говорят за „плодотворна“ среща и нова визия за двустранните отношения. Европейските анализатори са по-нервни: Брюксел гледа отстрани и разбира, че каквото и да се договори между Вашингтон и Пекин, Европа не е в стаята, а по-скоро в чакалнята.

Тук има нещо, което не излиза, ако човек гледа само церемониите. Американският президент беше посрещнат като лидер на велика сила, но не като арбитър на света. Разликата е огромна. Китайците много добре знаят силата на протокола. Голямата зала на народа, Чжуннанхай, банкетът, дърветата на хиляда години, разговорът за розите — всичко това е дипломатическа архитектура. Тя казва на Тръмп: ние ви уважаваме, но вие идвате в нашия двор. Не в американския век. Не в еднополюсния свят. В нашия двор.

Тръмп разбира тези неща по инстинкт. Той не е човек на стратегическите доктрини, но е човек на сцената, сделката и публичната победа. Затова ще приеме символиката, ако тя му позволява да продаде резултата у дома. Китай ще му даде точно това — не капитулация, а пакет за вътрешна консумация. Американският търговски представител вече говори за очаквани китайски покупки на американска селскостопанска продукция за „десетки милиарди“ годишно през следващите три години; Тръмп твърди и за сделка със самолети „Боинг“, но китайската страна засега не потвърждава детайлите в същия обем. Това е много характерно: Вашингтон продава числото, Пекин продава рамката.

И точно там е същността на срещата. Тръмп има нужда от резултат, който може да бъде изговорен в цифри. Си има нужда от резултат, който може да бъде записан в баланс на силите.

На пръв поглед търговията е най-лесната част. Соя, самолети, енергийни доставки, инвестиционни механизми, евентуално удължаване на търговското примирие. Тези теми позволяват компромис. Могат да се изчислят, да се разсрочат, да се обявят с различни формулировки от двете столици. Тръмп ще казва „сделка“. Китай ще казва „взаимна изгода“. Пазарите ще чуят „няма срив“. Това не е малко. В свят, в който войната в Иран вече удари енергийните маршрути, а глобалните вериги още не са се възстановили от предишните сътресения, липсата на нова търговска война сама по себе си става новина.

Но тази версия звучи добре само до момента, в който стигнем до Тайван.

Си Дзинпин е поставил Тайван като въпрос, който може да вкара отношенията „в много опасно място“, ако бъде управляван неправилно. Това не е случайна реплика за протокола. Това е червена линия, казана пред американски президент, който още не е решил окончателно за нова голяма оръжейна сделка с Тайпе. Тайван отговори, че няма изненади от срещата и че само хората на острова могат да решават бъдещето си. На хартия — позната позиция. В реалността — всяко забавяне, всяко колебание, всяка неяснота около американските оръжия се чете внимателно в Пекин, Тайпе, Токио и Сеул.

Тръмп не обича да бъде вкаран в чужда война, която не може да контролира. Това е неговото предимство и неговата слабост. Предимство, защото го прави по-малко удобен за класическата американска интервенционистка машина. Слабост, защото съюзниците започват да мерят пулса му и да питат: ако утре Китай натисне Тайван, Вашингтон ще действа ли автоматично, или ще поиска първо да види цената?

Тук Европа трябва да мълчи по-тихо. Защото тя дори не може да зададе същия въпрос за себе си.

Иран е вторият възел. Американската страна иска Китай да използва влиянието си върху Техеран. Китай иска Ормуз да остане отворен, но не и да изглежда като помощник на Вашингтон в американска война. Според западните информации двете страни са се съгласили по общата формула, че Иран не трябва да има ядрено оръжие и че Ормузкият проток трябва да остане отворен, но конкретен механизъм не е обявен. Това е дипломатически език за: съгласни сме върху лозунга, не върху командната верига.

Пекин има интерес от стабилна енергийна артерия. Китайската икономика не може да се прави на безразлична към Ормуз. Но Китай няма интерес да спасява американската репутация след конфликт, в който Вашингтон сам е влязъл със стария си рефлекс — натиск, санкции, военна заплаха, после търсене на чужда помощ за „деескалация“. Това е познато. Първо се рита вратата. После се търси архитект.

Си може да помогне частично. Може да говори с Техеран. Може да поддържа канал. Може да настоява за открити морски маршрути. Но няма да плати политическата цена да изглежда като изпълнител на американска поръчка. Това е границата. И тя е много по-важна от всяка снимка от банкет.

Изкуственият интелект и технологиите стоят по-тихо в публичните съобщения, но там конфликтът е най-дълбок. САЩ не искат Китай да стигне до пълна технологична автономия в чипове, модели, изчислителна инфраструктура, военни приложения и промишлена роботика. Китай вече не приема ролята на фабрика с евтина работна ръка. Това време свърши. Пекин влага в собствени платформи, собствени вериги, собствени стандарти. Тук няма „сделка“, която да реши въпроса. Може да има консултации за безопасност на ИИ, може да има канали, може да има временни режими за износ. Но стратегическата посока не се променя.

Америка и Китай няма да станат партньори в изкуствения интелект. Те могат само да се договорят как да не счупят машината прекалено рано.

Европейският поглед към срещата е най-тъжен, защото е най-искрен. Европа не е център на решението. Тя е обект на последствията. Ако САЩ и Китай се разберат за пауза, Европа ще трябва да се приспособява. Ако се скарат, Европа пак ще трябва да се приспособява. Ако Тръмп получи от Китай селскостопански покупки, американският Среден запад ще получи въздух. Ако Китай получи по-мек тон по Тайван, азиатският баланс ще се пренареди. Ако Ормуз остане затворен или полузатворен, европейската индустрия ще усети цената в енергията. Брюксел ще напише документ. Пекин и Вашингтон ще пишат цените.

Това е унизително, но не е случайно.

Срещата най-вероятно ще приключи с формула, която и двете страни могат да продадат като успех. Тръмп ще говори за сделки, за покупки, за Китай като партньор, за личната си връзка със Си. Китай ще говори за стабилност, взаимно уважение, недопускане на конфронтация, ново позициониране на отношенията. Няма да има голям пробив. Ще има голяма пауза. А в сегашния свят паузата вече се продава като мир.

Тук има и един неприятен детайл за американската вътрешна политика. Тръмп не може да си позволи пълен икономически сблъсък с Китай в момент, когато високите цени на горивата, доходите и индустриалните вериги са политически чувствителни. Анализът на Института на ЕС за изследвания на сигурността правилно отбелязва, че в предизборна среда Тръмп няма интерес да добавя нов шок към американската икономика, а Пекин може да му даде образ на успех без стратегическа капитулация.

Това е китайското предимство: търпението. Не някаква мистична древна мъдрост, а административно търпение. Партия, план, индустриална политика, валутен резерв, контрол върху суровини, контрол върху редкоземни елементи, контрол върху вътрешния разказ. Докато Тръмп трябва да произведе заглавие до вечерните новини, Си може да произведе рамка за следващите пет години.

Но и китайската позиция не е безрискова. Китай има нужда от пазари. Има демографски проблем. Има вътрешен дълг, имотен сектор, младежка безработица, напрежение с Япония, Тайван, Филипините, Индия. Китай не е всемогъщ. Това трябва да се казва, защото иначе анализът се превръща в обратна пропаганда. Пекин играе силно, но не от райска позиция. Той също има нужда от стабилност. Затова Си не унижава Тръмп. Той го приема. Дава му протокол. Дава му сцена. Дава му възможност да каже, че отношенията са добри.

Само че не му дава правото да диктува.

Най-вероятният финал на срещата е следният: търговско примирие, частични икономически обещания, неясни формули по Иран, твърда китайска позиция по Тайван, никакъв реален пробив в технологичната война, много символика и достатъчно дипломатически език, за да не се срине пазарът в понеделник. Това ще бъде представено като успех. И в някакъв ограничен смисъл ще бъде успех. Защото светът вече е толкова нестабилен, че самото отлагане на следващата криза изглежда като постижение.

Но от позицията на нашия поглед — български, суверенистки, антиколониален към всяка форма на външна диктовка — тази среща показва нещо по-дълбоко. Светът вече не се управлява от една столица. Това не означава автоматично справедливост. Многополюсният свят не е морална приказка. Той е по-груб, по-сложен, по-неудобен, по-опасен. Но поне връща политиката там, където ѝ е мястото — в сблъсъка на реални интереси, а не в проповедите на една самоназначила се империя.

Тръмп ще се върне във Вашингтон и ще каже, че е постигнал много. Си ще остане в Пекин и ще знае, че е дал малко, но достатъчно. Американските фермери може да получат поръчки. „Боинг“ може да получи надежда. Тайван ще брои паузите между изреченията. Иран ще слуша внимателно какво точно не е казано. Европа ще се прави, че участва в разговора, докато всъщност чака стенограмата.

Това не е нов световен ред. Това е старият ред, който вече не може да командва, и новият ред, който още не може да управлява.

А България? България трябва да гледа такива срещи без провинциална истерия и без колониална нежност към който и да било център. Защото когато големите сили се договарят, малките държави не печелят от вярност към чужди лозунги. Печелят само ако имат трезва глава, индустриален интерес, енергийна сметка и политически гръбнак. Всичко друго е украса за чужда маса.



