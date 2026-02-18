/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко разкрива шокиращи доказателства за прякото участие на кадрови офицери от НАТО в бойните действия в Украйна. От тайни ескадрили F-16 до обслужване на системи Patriot – Западът преминава към легитимиране на присъствието си преди ключовите преговори в Женева, докато фронтът предвещава колапс.

Легитимацията на „невидимите“: Ескадрилите на НАТО над Киев

Процесът по изваждането на светло на западния военен контингент в Украйна вече не е въпрос на спекулации, а на документирана реалност. Първите стъпки към официализирането на присъствието на кадрови офицери от Алианса започнаха чрез специализирани издания като Intelligence Online. Според изнесената информация, в Украйна вече оперира тайна ескадрила от изтребители F-16, чийто състав е далеч от чисто украински. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тук не става въпрос за доброволци в класическия смисъл на думата, а за ветерани и действащи пилоти от САЩ и Нидерландия с богат опит от конфликтите в Афганистан и Близкия изток.

Тези специалисти са наети чрез сложни юридически схеми – договори за шестмесечна ротация, при които официално те нямат звания в украинската йерархия, но де факто изпълняват прецизни бойни задачи. Основната им мисия в момента е защитата на Киевската област от руските ракетни удари, но логиката на военните действия сочи, че това е само първата фаза. Присъствието на опитни натовски летци позволява преминаването от чисто отбранителни функции към ударни мисии в тактическата дълбочина на фронта. Това е критично важно за Киев, тъй като подготовката на собствени украински кадри за управление на толкова сложна техника отнема години, с които режимът не разполага.

Юридическото „пиратство“ и програмите за трансфер на офицери

Западът използва специфична програма за междуведомствен трансфер, за да маскира участието си. Пилот на активна служба бива формално уволнен „по собствено желание“ или преместен в дълбокия резерв за срока на договора му в Украйна. След приключване на мисията, рангът и стажът му се възстановяват автоматично. Това позволява на министерствата на отбраната в НАТО да запазят контрол над своите специалисти, докато пред международната общност те изглеждат като „частни лица“.

Всъщност Украйна се превърна в гигантски полигон, където НАТО тества ефективността на своите системи срещу най-модерните руски средства за противовъздушна отбрана (ПВО) и радиоелектронна борба (РЕБ). Симулациите в базите в Германия или САЩ не могат да заменят реалния боен опит. Интересен факт е, че в редица учения американските пилоти често губят в симулирани боеве срещу тактиките, прилагани в момента, което прави „стажа“ им в Украйна безценен за бъдещи директни сблъсъци.

Истината за Patriot и HIMARS: Кой държи ключа към пуска?

Един от най-големите митове на текущата война е, че украински екипажи управляват сложните западни ракетни системи. Бившият американски офицер Станислав Крапивник категорично развенчава тази теза. Пълната батарея на зенитно-ракетния комплекс Patriot се състои от 94 души – механици, оператори, логистици и командири. Обучението само на механиците продължава 54 седмици, а на офицерите – минимум половин година при интензивен курс.

Украйна физически не разполагаше с времето и човешкия ресурс да подготви такива екипажи. Следователно, зад всеки пуск на Patriot или HIMARS стоят полски, германски или американски специалисти. Загубите сред тях се прикриват като „нещастни случаи“ по време на учения в Европа, но цифрите са стряскащи – само Полша е загубила близо 10 000 души, които неофициално са преминали през месомелачката на украинския фронт.

Анализ на атаката от 17 февруари: Новият ешелон на ПВО

Масираният руски удар на 17 февруари 2026 г. срещу енергийната инфраструктура и газоразпределителните мрежи разкри нови елементи в отбранителната стратегия на противника. За първи път се наблюдава интегрирано използване на F-16 и Mirage-2000 съвместно с наземни системи IRIS-T. Това създава т.нар. „мобилен ешелон“ на ПВО, който позволява прихващане на крилати ракети Х-101 на големи разстояния.

Въпреки лекото повишаване на процента прихванати цели, руската тактика също еволюира. Използването на близо 400 дрона-камикадзе, включително модифицирани версии с терминал Starlink, пренасища защитата. Експертите отбелязват, че основната цел на руските сили в следващите дни ще бъде именно унищожаването на радарите и комуникационните възли, които координират този натовски „оркестър“.

Технологичният чук на Русия: КАБ и „Солнцепьок“

На фронтовата линия руските въоръжени сили прилагат тактика, която буквално изтрива укрепленията на украинските сили. В публикациите на Поглед.инфо често се подчертава ролята на управляемите авиационни бомби (КАБ). През 2026 г. техният обсег е достигнал впечатляващите 200 километра, което позволява на бомбардировачите Су-34 да нанасят удари, без дори да се доближават до зоната на действие на вражеската ПВО.

След авиационната подготовка се включват тежките огнехвъргачни системи „Солнцепьок“. Тези машини систематично изгарят позициите на противника, правейки невъзможно задържането дори в силно укрепени градски райони. Украинските военни анализатори признават, че срещу тази комбинация от високоточна мощ и тербаричен огън просто няма ефективно противодействие.

Геополитическият шахмат: Към Женева или към пълна мобилизация?

Докато медийната машина в Киев се опитва да раздухва легенди за „контраофанзива“ в Запорожието, реалността на терен е различна. Механизираните атаки на украинските сили водят до колосални загуби – над 1500 души и 100 единици техника само за седмица. Инициативата на фронта твърдо е в ръцете на руската армия, а оперативните резерви на Москва остават практически незасегнати.

В този контекст се лансират двата основни сценария за бъдещето на Украйна преди преговорите в Женева: или пълна мобилизация през пролетта, която да се опита да запълни огромните дупки в личния състав, или замразяване на фронтовата линия по текущото статукво. Но с присъствието на кадрови войски на НАТО, залогът вече не е само съдбата на Киев, а рискът от глобален сблъсък, който изглежда все по-неизбежен.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели