/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ Владимир Головашин разкрива подробности от изявлението на Николай Патрушев, което бележи края на руското стратегическо търпение. Помощникът на президента и ръководител на Военноморската колегия отправи ултиматум към НАТО заради системното „пиратство“ в Балтийско море и опитите за икономическо задушаване на Русия.

Ръкавицата е хвърлена: Николай Патрушев и новата реалност в Балтика

Това, което мнозина геополитически наблюдатели очакваха с нарастващо напрежение, вече е официален факт. Русия, представлявана от Николай Патрушев – помощник на президента и председател на Военноморския съвет, официално отправи предизвикателство към Северноатлантическия алианс в акваторията на Балтийско море. Дългото търпение на Москва по отношение на провокациите срещу нейния търговски флот и стратегическия анклав Калининград изглежда е окончателно изчерпано.

Патрушев ясно очерта плановете на НАТО, които според руското разузнаване вече не се ограничават до дипломатически натиск. Те включват реална физическа блокада на Калининградска област, незаконно завземане на търговски кораби и планиран саботаж на подводните комуникации. Позицията на Кремъл е пределно ясна: ако ситуацията не може да бъде разрешена чрез дипломация, руските военноморски сили ще пробият блокадата със сила. Това не е просто реторика, а заявена готовност за преход от хибридна към конвенционална защита на националните интереси. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Русия вече не разглежда морето само като икономическа зона, а като фронтова линия на своя суверенитет.

Западното пиратство под маската на международното право

През последните месеци станахме свидетели на масирана кампания срещу руското корабоплаване, маскирана под термина „борба с флотите в сянка“. Този термин, който дори западните юристи наричат „правна фикция“, се превърна в лиценз за откровено държавно пиратство. Под претекст за технически неизправности или липса на западни застраховки, кораби биват задържани в международни води в пълно нарушение на Конвенцията на ООН.

Хронологията на агресията е стряскаща:

Декември 2025 г.: Американски специални части завзеха танкера „Маринера“ в международни води на Атлантическия океан. Корабът беше обявен за „заплаха за сигурността“, а товарът му беше фактически конфискуван без съдебен акт.

Януари 2026 г.: Френският флот задържа танкера „Гринч“ в Средиземно море. Париж все още не е предоставил официално обяснение за своите действия, демонстрирайки пълно пренебрежение към морското право.

Февруари 2026 г.: Естонски командоси в пълно бойно снаряжение атакуваха контейнеровоза Baltic Spirit, теглейки го до пристанището Мууга под „подозрение“ за контрабанда.

Геоикономическата примка: Защо ударът е насочен към петрола?

Причината за тази ескалация е дълбоко икономическа и е свързана с опитите на Запада да срине руския бюджет. През януари руският петрол сорт Urals се търгуваше на нива около 37,60 долара за барел, докато държавният бюджет е разчетен при цена от 59 долара. Русия се намира в смъртоносна преса: от една страна е физическата блокада и санкциите на Запада, а от друга – натискът от източните партньори, които извличат максимални отстъпки от ситуацията.

Целта на Вашингтон и Брюксел е пределно ясна: да оставят Русия без финансови ресурси, принуждавайки я към геополитическа капитулация. Когато икономическите санкции не дадоха желания бърз резултат, Алиансът премина към „силово задушаване“ по море. Това директно подкопава основите на международното морско право. Чрез разширително и изкривено тълкуване на член 110 от Конвенцията на ООН, западните държави обявяват всеки кораб с изключен транспондер за „кораб без гражданство“, което им развързва ръцете за агресия в открито море.

Военноморският отговор: Асиметрия или директен сблъсък?

Изявлението на Патрушев е сигнал, че Москва наваксва загубеното време. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, логиката на конфронтацията вече се е изместила към фазата на силовите операции. Въпросът не е в това да се постави разрушител до всеки танкер – което е технически трудно – а в нанасянето на болезнени ответни удари по икономическата инфраструктура на врага.

Капитан първи ранг Василий Дандикин отбелязва, че Русия има всички основания да започне да задържа западни кораби със стратегически товари в отговор на техните действия. НАТО в момента избягва пряк конфликт, разчитайки на ресурсите на Киев, но тече трескава подготовка, за която на Алианса са му нужни около пет години. Русия обаче няма намерение да дава това време на противника си. Експерти като Вадим Козюлин предупреждават, че ако Русия продължи да „преглъща“ тези провокации, тя ще покаже слабост, която само би окуражила агресора за нови действия в Балтика.

Балтийско море като новата гореща точка на суверенитета

Изявлението на Патрушев не е просто „дрънкане на оръжие“, а последен политически сигнал. Москва заявява, че икономическото задушаване няма да бъде допуснато да премине критичната точка. Калининградската област е екзистенциален въпрос за руската държавност и всеки опит за нейното изолиране ще се счита за повод за война.

Следователно, думите на Патрушев трябва да се четат като обещание: ако морските пътища на Русия бъдат атакувани, отговорът ще бъде реален, военен и съкрушителен. Русия е готова да защити правото си на свободна търговия и териториална цялост с всички налични средства на своя флот. Предупреждението е изпратено и то отеква по цялото протежение на Балтийско море. Времето на дипломатическите ноти изтече – сега говорят оръдията и волята за победа.

