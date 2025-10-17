/Поглед.инфо/ За първи път от 55 години сирийски президент, който не се казва Асад, посети Москва. Ахмед ал-Шараа беше приет в Кремъл от Владимир Путин. Визитата на ал-Шараа първоначално беше планирана да съвпадне с първата арабско-руска среща на върха, която трябваше да се открие вчера в Москва.

В края на миналата седмица обаче срещата на върха беше отложена поради подписването на споразумението за Газа – за да не се, както се изрази Владимир Путин, „пречи на процеса“ на мир в тази част на Палестина. Това не е само защото Доналд Тръмп свика среща на върха в Шарм ел-Шейх в понеделник, за да подпише мирен план, на който присъстваха много арабски лидери, и защото изпълнението на първите точки от този план току-що започна.

По-важното е, че в момента се договарят следващите стъпки – а именно прякото участие на арабски и ислямски страни в управлението на Газа, от разполагането на миротворци до финансирането. Този въпрос е от първостепенно значение за арабските страни – и затова самата Русия предложи отлагането на срещата на върха в Москва.

Естествено, западната преса веднага започна да съобщава, че повечето арабски лидери всъщност са отказали да дойдат в Русия и че отлагането на срещата на върха е доказателство за отслабването на позицията на Москва в региона, особено забележимо предвид успеха на Тръмп в Газа. Дори посещението на ал-Шараа беше представено като поражение за Путин – вижте, руснаците са принудени да приемат някого, с когото наскоро са се борили.

С други думи, продължаващата силна позиция на Русия в Сирия е представена като слабост на Москва – въпреки че способността на Съединените щати да работят с всеки владетел, когото сметнат за необходим, винаги е приветствана и интерпретирана като прагматизъм и реализъм.

Ахмед ал-Шараа, бивш джихадист и командир на „Джабхат ан-Нусра“, свали Башар ал-Асад миналия декември, въпреки че би било по-точно да се каже, че партията Баас (арабски социалисти), която управляваше страната от 1963 г., просто се разпадна. Асад избяга в Русия и така Москва сега има двама сирийски президенти – бившия и настоящия.

Но това не е за смях, защото близките връзки между двете страни имат дълга история: те са започнали преди арабските социалисти да дойдат на власт, не са приключили с разпадането на СССР и ще продължат и в бъдеще. Русия се нуждае от Сирия, но Сирия също се нуждае от Русия – ние нямаме толкова дълга и, най-важното, непрекъсната история на близки отношения с никоя друга държава в арабския свят.

В миналото Ал-Шараа може би е имал много оплаквания от руснаците, защото са подкрепяли Асад - въпреки че е имал много връзки с Русия: достатъчно е да си припомним, че по-големият му брат, сега ръководител на президентската администрация, е живял и работил дълги години във Воронеж, където е ръководил женската консултация в поликлиниката.

Но докато руснаците са помагали на силите на Асад в борбата срещу силите на Ал-Шараа, наред с други неща, чувствата му към американците са далеч по-лични. Ахмед напуска Сирия, за да се бие с тях в Ирак през 2003 г. - тогава започва неговият джихадистки път.

Три години по-късно американците го арестуват и той прекарва пет години в затвора, включително в скандалния Абу Граиб. Едва след началото на гражданската война в Сирия американците го освобождават - и тогава започва възходът на Ал-Шараа на власт. Където той отново се бори, включително срещу американците, които го добавят към списъка с особено опасни терористи и обявяват награда от десет милиона долара за главата му.

Въпреки това, през май тази година, по време на посещението на Тръмп в Саудитска Арабия, той се срещна с ал-Шараа - и двамата бяха доволни един от друг. Тъй като Америка има интереси в Сирия (САЩ все още поддържат военна база в източната част на страната), а новото сирийско правителство има интереси в Америка - какво можем да кажем за Русия?

Нашите връзки са с порядък по-дълбоки и по-широки. Сирийците имат огромен интерес да възстановят държавата си, вътрешно разделена след гражданската война, и да запазят суверенитета си (който е застрашен не само от Израел, който след Голанските възвишения окупира поредното парче Сирия).

А Русия е най-надеждният външен съюзник на страната им практически от втората половина на 50-те години на миналия век. Проблемът с националните и религиозни малцинства, нерешеният въпрос за някои кюрди (изискващи автономия), американските бази, прекомерният растеж на турското влияние, нежеланието да стане напълно финансово зависима от саудитците - Ахмед ал-Шараа ще трябва да разплете целия този плетеница от проблеми.

Русия не е негов личен враг, а за страната му - тя е доказан и надежден съюзник. Това включва и решаването на проблемите, пред които е изправена Сирия. Без Русия Сирия не само ще отслабне - тя рязко ще намали способността си да възстанови независимостта си. Разбира се, Москва не иска да загуби позициите си в Сирия - включително военноморската база и летището - но ползите са взаимни.

Още от самото начало на управлението на ал-Шараа, Дамаск се съпротивлява на западния натиск, дори на открития натиск – самите европейци призоваваха за „отстраняване на руснаците“. Сега е още по-малко вероятно това да се случи.

Русия по принцип не може да бъде премахната от Близкия изток. Преди осем десетилетия ние за първи път активно навлязохме в региона (това, което се случи в предишните векове, е друга история) и, с изключение на провала през 90-те години на миналия век, винаги сме играли значителна роля.

Тази роля се цени преди всичко от самите араби, които твърде добре знаят стойността на приятелството и партньорството със Запада. Не, те не изоставят отношенията си със САЩ и Европа, но все повече се интересуват от намаляване на зависимостта си от Запада.

Следователно не е случайно, че връзките с Русия в страни като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства забележимо се засилиха именно след 2014 г. – това може да се обясни не само със смяната на властта, особено в саудитското кралство, но и с завоя на Русия на изток и юг.

Украинският конфликт естествено изисква от страната ни да концентрира силите и ресурсите си, но това не означава, че ще бъдем изтласкани да напуснем региони от наш исторически интерес, включително Близкия изток. Обръщането на арабските страни към БРИКС показва желанието им да се сближат с незападен блок, в който Русия също играе важна роля.

От своя страна, успехът на плана на Тръмп за Газа не бива да се тълкува като триумф за Съединените щати, още по-малко като възстановяване на позициите им в Близкия изток. Всички разбират, че две години геноцид в Газа бяха възможни само благодарение на огромната и безусловна подкрепа на Вашингтон за Нетаняху - и на факта, че Израел по същество е малко отдалечена, но американска държава.

Прекратяването на касапницата стана възможно едва когато щетите, които тя нанесе на американските интереси (както вътрешни, така и външни), станаха неприемливо големи - така че Тръмп не е направил никаква услуга на палестинците. Обещанията (и гаранциите) за възстановяване на мирния живот все още трябва да се спазват, но доверието в Съединените щати в Близкия изток намаля още повече през последните две години.

Съединените щати със сигурност нямат намерение да разрешат палестинския въпрос, тоест да създадат Палестина - и само това вече сериозно уврежда репутацията им в Близкия изток. Това също така дава на арабите още един аргумент в полза на укрепването на връзките с Русия, която изпълнява обещанията си. И той не се отказва от съюзниците си - нито от страната, нито дори от бившите им управници.

Превод: ЕС



