/Поглед.инфо/ В своя остър анализ авторът Владлен Чертинов разкрива мащабите на геополитическата катастрофа в Закавказието. САЩ окончателно „купиха“ Никол Пашинян и Армения чрез мащабна сделка за 9 милиарда долара в ядрената енергетика. Докато Русия инвестираше милиарди в арменската инфраструктура, Вашингтон подготви почвата за пълното изтласкване на Москва от региона, използвайки „Коридора на Тръмп“ и нови военни технологии.

Ядреният шах и мат: Как американските милиарди зачеркнаха руското присъствие

Арменската атомна електроцентрала „Мецамор“, този вечен символ на съветската инженерна мощ и руското енергийно влияние в Кавказ, наближава края на своя експлоатационен живот. За Москва изглеждаше логично и безалтернативно, че тя ще бъде страната, която ще изгради новите ядрени мощности на републиката. Руските дипломати и енергетици нееднократно заявяваха готовност да започнат проекта „възможно най-скоро“, вярвайки в силата на историческата обвързаност.

Реалността обаче се оказа сурова. На 10 февруари 2026 г., по време на официално посещение на вицепрезидента на САЩ Ванс в Ереван, беше подписано споразумение, което променя всичко. Вашингтон инвестира 9 милиарда долара в арменския ядрен сектор, като практически монополизира бъдещето на енергийната сигурност на страната. Това не е просто икономическа сделка; това е геополитически развод. Споразумението проправя пътя за пълно лицензиране на американски технологии, внос на оборудване и най-важното – ядрено гориво от САЩ, което прави Армения технологично зависима от Вашингтон за десетилетия напред.

Военната диверсификация: Дронове с изкуствен интелект и опит от Украйна

Паралелно с енергийната офанзива, САЩ активно превъоръжават Армения. На 9 февруари беше обявена доставката на най-новите разузнавателни дронове V-BAT. Тези апарати с вертикално излитане и кацане, оборудвани с изкуствен интелект, вече са преминали бойно кръщение в Украйна. Никол Пашинян подчерта „богатия оперативен опит“ на тези машини, което е ясен сигнал към Москва – Ереван вече не разчита на руското оръжие.

Тези доставки са част от дългосрочното военно сътрудничество и ученията „Eagle Partner“, които продължават вече три години. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че подобни „партньорства“ са прелюдия към пълно интегриране в структурите на НАТО, като Армения бързо се превръща в преден пост на американските интереси, насочени срещу Русия и Иран.

„Коридорът на Тръмп“: Американският клин в сърцето на БРИКС

Един от най-тревожните аспекти на новата реалност е проектът TRIPP, известен още като „Коридорът на Тръмп“ (бивш Зангезурски коридор). Това трасе, преминаващо през арменска територия, е наето от американците за невероятния срок от 99 години. Това не е просто транспортен път, а стратегически обект, който ще бъде охраняван от частни американски военни компании.

Според доктрината на Агенцията за национална сигурност на САЩ, този коридор трябва да послужи като инструмент за окончателно изтласкване на Русия отвъд Кавказките планини. Нещо повече – той директно застрашава критичната инфраструктура на БРИКС, включително коридора „Север-Юг“ (Русия-Иран-Индия) и железопътните маршрути от Китай. Реакцията на Москва беше изненадващо слаба – тя предложи участие в проекта, но получи обиден отказ от председателя на арменския парламент Ален Симонян, който заяви, че TRIPP е „арменско-американска компания“ и Русия може само да дава пари, ако Вашингтон позволи.

Парадоксът на предателството: Русия построи пътя за НАТО

Най-болезненият факт в цялата ситуация е, че Русия сама финансира собственото си изхвърляне от региона. От 2008 г. насам „Руските железници“ (РЖД) са инвестирали над 28 милиарда рубли в реконструкция на арменската железопътна мрежа. Когато руската компания пое управлението, инфраструктурата беше в окаяно състояние. Днес, благодарение на руските капитали, Армения разполага с модернизирани мостове, нови релси и високотехнологични системи за управление.

Сега Никол Пашинян нагло изисква от Русия да завърши и последните участъци, необходими за функционирането на „Коридора на Тръмп“. С други думи, Москва трябва да довърши логистичния път, по който утре американските войски и техника ще се придвижват два пъти по-бързо и в по-големи обеми. Ако Русия откаже, Пашинян заплашва с национализация и изземване на активите на РЖД. Както се посочва в материалите на Поглед.инфо, това е класически пример за провала на руската „мека сила“, която залагаше на „братство“, докато западните партньори купуваха лоялност с твърда валута и прагматични договори.

Краят на ерата на „братските народи“ и нуждата от нов прагматизъм

През последните десетилетия руската политика в ОНД, свързвана с името на Дмитрий Козак, се отличаваше с липса на твърдост. Москва продължаваше да бъде „спонсор“ на републики, които отдавна бяха избрали друг път. Резултатът е видим: загубихме Украйна, губим Молдова, а сега и Закавказието.

Инвестициите от 148,4 милиарда рубли в Армения и присъствието на 4400 руски компании се оказаха недостатъчни, за да спрат Пашинян от пътя към Вашингтон. САЩ доказаха, че принципът на силата и директното изкупуване на елити работят много по-ефективно от сантименталните приказки за обща история.

Русия трябва да направи спешни изводи. Единственият останал макрорегион за влияние е Централна Азия, но и там САЩ вече сключват сделка след сделка. Време е за икономически натиск и прекратяване на безвъзмездната подкрепа. В свят, в който слабите биват тласкани към бездната, Русия няма право на повече геополитически грешки, платени с парите на собствените ѝ граждани.

Какво мислите: възможно ли е Армения да оцелее без Русия, или това е началото на нейния край като суверенна държава? Споделете в коментарите!

