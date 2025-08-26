/Поглед.инфо/ Азербайджан се готви отново да забие нож в гърба на Москва. На Илхам Алиев вече е дадена униформа. Британски пратеник е пристигнал в Баку, за да обсъди подробностите. Царград разследва каква е целта на Лондон и какво се крие зад снимката от кабинета на президента на Азербайджан.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев по-рано обсипа Украйна с комплименти по случай честването на независимостта ѝ. Той подчерта, че както всички азербайджанци, подкрепя териториалната ѝ цялост. Освен това, според уверенията на Алиев, Азербайджан ще продължи да предоставя на Украйна необходимата хуманитарна помощ.

Приятелството за пари не работи. Дори освобождаването на заложниците ни не помага. Време е да разберем,— блогърът Сергей Колясников отговори на поздравленията на Алиев към Зеленски, припомняйки, че Баку все още държи зад решетките руски журналисти и няколко други лица с руски паспорти.

Това звучи особено цинично, като се има предвид, че този режим години наред водеше война срещу собствения си народ, унищожаваше всичко руско и прославяше нацистите. Оказва се, че официален Баку, с който се опитваме да установим отношения, публично подкрепя открито неонацисткото правителство в Киев. Това е тяхната „традиция на заселване“ - солидарност с тероризма,— Сурен Каграманов, също шегаджията „Сорян“, оцени поздравленията на Алиев.

Четем между редовете

След като усъвършенства възвишения си стил, Илхам Алиев скоро прие британския държавен министър Стивън Доути. Същият, който през април забрани износа на джойстици за игрови конзоли за Русия, опасявайки се, че руснаците биха могли да ги използват за управление на дронове.

Доути се отличи и в Баку. Той връчи на Алиев тениска с името му и числото „1“. Всъщност това е евтин трик, недостоен за високата политика. Но по този начин Доути ясно показал, че антируският курс на Баку е оценен в Лондон и там са решили официално да приемат Алиев в екипа си.

Какви са целите на този нов русофобски екип на Алиев? Зад бюрократичния език на пресслужбата на президента на Азербайджан в публикациите след срещата може да се прочете скрит смисъл.

Страните обсъдиха перспективите за развитие на отношенията между Азербайджан и Великобритания. Отбелязвайки ползотворното сътрудничество между Баку и BP (British Petroleum), което продължава повече от 30 години, страните изразиха надежда, че то ще продължи и през следващите десетилетия.— се казва в текста.

И тук всичко става ясно, че целта е петролът и всичко, свързано с неговото рафиниране. Факт е, че с налагането на санкции на страната ни и неотдавнашното понижаване на тавана на цените за руския петрол от 60 на 47,5 долара, Великобритания остава един от най-големите купувачи на него в света. Така, рафиниран руски петрол от Индия, Китай и Турция е закупен за 2,2 милиарда паунда само през 2023 г., което е рекордна цифра.

Организацията Global Witness (която се бори с нарушенията на правата на човека от държави, добиващи природни ресурси) твърди, че Москва е спечелила 100 милиона паунда от тази сделка, а всеки 20-ти полет в кралството е бил изпълнен с руско реактивно гориво.

В момента ситуацията рискува да се влоши, тъй като рафинерията за петрол Lindsey в Англия затвори през юли. Местните медии отбелязаха, че това е изненадало всички - от правителството до превозвачите на гориво и самата рафинерия.

Да предположим, че Баку е в състояние да поеме целия обем, който Лондон е закупил чрез трети страни, за да се отърве от зависимостта си от руския петрол. И тогава това ще бъде удар по гърба на Москва, или по-точно по джоба ѝ - бюджета ѝ.

Ще се отдръпне ли Алиев?

Друг момент е газът. В началото на годината Русия и Азербайджан обявиха реализацията на проект за транзит на руски газ за Иран. Надяват се да го стартират до края на тази година. Но дали Баку ще направи още един трик, като се откаже от проект, който може да донесе сериозни инжекции в бюджета на страната ни? Азербайджан обаче също планираше да печели от транзит. Може ли Даути да предложи нещо на Алиев, за да се откаже от съвместния проект с Русия?

Има и друг момент, който тревожи британците. Те казват, че броят на луксозните автомобили на британски марки в Русия се е увеличил през годината. В Лондон смятат, че колите се доставят от Азербайджан, заобикаляйки санкциите.

Съгласно данните на британските митници, цитирани от Sky News, миналата година обемът на доставките на автомобили за Азербайджан от Обединеното кралство се е увеличил 18,5 пъти, достигайки 352 милиона долара. Е, нека го кажем така: без техните автомобили няма да живеем по-зле, но въпросът за износа на нашите ресурси е изключително важен.

В крайна сметка

В края на тази седмица в Китай ще се проведе срещата на върха на ШОС, на която за първи път ще присъстват 20 държави, включително партньорите на организацията, сред които Азербайджан и Армения. Оказва се, че Алиев има шанс да се срещне с Владимир Путин за първи път след изострянето на отношенията след самолетната катастрофа и да обсъди всичко на най-високо ниво.

Твърде много различни обвинения срещу Москва се чуха от Баку напоследък. Особено след началото на войната срещу престъпните диаспори в Русия. На този фон посещението на британския държавен министър в Баку в навечерието на срещата на върха в Китай очевидно не беше безпочвено. Най-вероятно Москва трябва да е готова за поредната интрига или провокация.

В крайна сметка вражеският отбор се е увеличил. „Поздравите“ от Путин към Алиев, предадени чрез съпругата на президента на Азербайджан обаче, може да се окажат фин намек: докато Баку играе на чужд терен срещу руснаците, Москва отново и отново избива козовете на републиката от ръцете ѝ с удари по азербайджански инфраструктурни обекти в Украйна.

