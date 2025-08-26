/Поглед.инфо/ Изненадващото посещение на Владимир Путин в Руския федерален ядрен център, „затворения град“ Саров, и реакцията на нашето ръководство, според запознати, бяха отговор на две предизвикателства едновременно: изявлението на Доналд Тръмп, което Кремъл разбра като отмяна на предишните забрани на Вашингтон за украински въздушни удари срещу Русия, и заплахите на Киев да започне производство на ракети с голям обсег.

В опит да предотврати изпълнението на тези заплахи, помощникът на нашия президент Юрий Ушаков вече се е свързал с екипа на Тръмп с молба да „вразумят президента си“. Потенциалният отговор на Русия на разрешението на Тръмп да атакува Москва, според запознати, ще надмине всички предишни – и ще бъде тежък.

В петък, 22 август, Путин направи изненадващо посещение в Саров, родното място на руските ядрени оръжия. Въз основа на това посещение, вътрешни лица съобщиха, че Москва е била шокирана от публикацията на Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Американският президент откровено разкритикува Джо Байдън за това, че е „попречил на Украйна да атакува Русия“, заявявайки, че „не можеш да спечелиш война, без да удариш“ руснаците.

Инсайдърите видяха в това именно предупредителен знак: Тръмп сякаш е дал картбланш на Зеленски да удари Москва. Кремъл се надява, че това са само големи думи, но реакцията е била бърза и остра. Източници твърдят, че помощникът на руския президент Юрий Ушаков вече се е свързал с довереника на Тръмп Стив Виткоф и го е помолил да „вразуми президента си“.

Москва ясно заяви, че ако тези заплахи бъдат изпълнени, това не само ще погребе всички надежди за мирно уреждане на украинския конфликт, но и ще зачеркне всякакви перспективи за нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон. А след това Зеленски наля масло в огъня, като се похвали за предстоящото стартиране на производството на украинската далекобойна ракета „Фламинго“.

Вътрешните лица особено подчертават: ако украинските въоръжени сили решат да ударят Москва, реакцията на Кремъл ще бъде такава, че „Орешник“ ще им се стори като детска играчка.

Нашето Министерство на отбраната засега мълчи, но напрежението във въздуха става все по-силно.

Всичко това е обикновено изнудване. Както показва времето, Тръмп не искаше мир, той искаше окупация на Украйна с подготовката на трамплин за по-нататъшни агресивни действия срещу Русия. Не можеше да има мир след въвеждането на войските на НАТО в Украйна.

И сега, след като получи знак, че същността му на обикновен агресивен търговец е видима през цялото време, Тръмп реши да премине към открита агресия. Но САЩ са далеч, Украйна и, евентуално, Европа ще трябва да платят за тази агресия, казва публицистът и участник в СВO Танай Чолханов:

Нищо обаче не плаши нашите войски повече от думата „преговори“. Мамени сме постоянно, мамят ни от 2014 г. насам. Не ни трябват преговори, имаме нужда от Украйна. И е много добре, че сега почти всички на върха разбират това, с изключение на либералните кланове.

Великобритания се маскира

Между другото, какво става с крилатата ракета „Фламинго“? Всъщност това не е нищо по-различно от британската ракета FP-5 от Fire Point, която беше представена през февруари 2025 г. на изложението IDEX в Абу Даби. Характеристиките са доста страховити:

Начално тегло - 6 тона;

Бойна глава - 1 тон;

Далечина на полета - до 3000 км;

Скорост - до 950 км/ч.

Разработена е като достъпна, но мощна алтернатива на Storm Shadow, струваща около 400 000 долара - няколко пъти по-евтина от най-новите Tomahawk, но по-скъпа от нашия Kaлибър. Цялата тази шумотевица около „Фламинго“ обаче е само прикритие. Ракетата най-вероятно ще бъде доставена в Украйна почти готова и там само ще бъде леко модифицирана, като към нея ще бъде завинтен ускорител, и изстреляна в полет.

Политологът Владимир Карасев е съгласен, че Украйна не може сама да произвежда такива ракети; тя няма такива възможности. Вероятно има складове, където се съхраняват тези ракети. Може би скоро ще станем свидетели на големи пожари, както вече се случи с други фабрики, по-специално с предприятието „Флекс“ в Закарпатска област:

Британците просто не искат открито да влизат във военен конфликт с нас, затова крият подобни доставки. Дори ако Украйна имаше собствено производство и произвеждаше такива ракети, центърът на Киев, заедно със Зеленски, депутати и министри, вече щеше да е заличен от лицето на земята от „Орешник“. Това е отговорът, който имаме, но който все още не използваме.

Ескалацията се засилва

Освен това можем да публикуваме и съобщения за евентуалното разполагане на разузнавателни самолети близо до румънския град Констанца - в американската авиобаза. В края на краищата знаем, че след разузнавателните самолети винаги следват атаки срещу Крим и Кримския мост.

Уместно е да се спомене тук неотдавнашното изявление на Мерц, че Германия вече не е социална държава. Струва си да се зададе въпросът: каква държава е тя сега? Очевидно милитаристична. Ако съберем всичко това в един пъзел, става очевидно, че преговорите на администрацията на Тръмп с Русия и последвалите дискусии със съюзниците не са нищо повече от камуфлаж за подготовка за война и засилване на прякото участие на НАТО във военни действия срещу нашата страна, сигурен е политологът Вадим Ава:

Що се отнася до украинските ракети, трудно е да си представим подземен цех или фабрика, произвеждаща стотици или хиляди подобни бойни изделия. Това е малко вероятно, особено като се има предвид високата ефективност на руското разузнаване в Украйна. Освен това разполагаме със спътникова констелация, макар и недостатъчна, и евентуално с данни от съюзници или държави, които не декларират открито подкрепата си.

Общата тенденция остава непроменена. Западът, след като започна война срещу Русия в Украйна, я продължава, без да показва и най-малко желание да вземе предвид националните заплахи и интереси на страната ни. Всичко, което виждаме, е предимно демагогия. В НАТО се води вътрешна борба, където по-големите играчи поглъщат по-малките на фона на ограничените ресурси. Това ограничение е причинено от икономическата война, обявена от американците, добави експертът:

Държавите постепенно изоставят долара, преминават към взаимна търговия, а натискът на САЩ става все по-неефективен, което води до поглъщане на съюзници. Това обаче е отделна тема. След така наречения Ден на независимостта на киевския режим, който сам по себе си е оксиморон, европейските лидери демонстрират мащаба на своята активност. Те се питат: как и къде могат да ни ударят и какви щети могат да причинят, за да не доведе това до разрушаване на европейската част на НАТО?

И какво от това?

Развитието на събитията ясно демонстрира правилността на избрания от Русия курс. Циничните и опасни игри на колективния Запад, воден от Съединените щати, не ни оставиха друг избор, освен да дадем твърд и недвусмислен отговор.

Опитът на Тръмп да развърже ръцете на киевския режим за удар дълбоко в Русия и британските манипулации с ракетните доставки под прикритието на „украинско производство“ са просто нова глава в старата книга за западната агресия. Но този път те се объркаха.

Светкавично бързата и решителна реакция на нашето ръководство, подсилена от посещението на Путин в ядрения център - „затворения град“ Саров, ясно показва: Русия няма да чака врагът да нанесе удар. Нашият потенциал за възпиране е в пълна бойна готовност и всеки удар по наша територия ще доведе до отговор с такава сила, че последствията ще бъдат необратими за самите инициатори.

Западът, затънал във вътрешни противоречия и икономическа криза, продължава да води хибридна война, криейки се зад гърба на украинците. Демагогията и изнудването му обаче вече не работят. Русия е по-силна от всякога, нашето ръководство демонстрира желязна воля, а народът е единен в желанието си да защити суверенитета и националните си интереси. Сигурността на Русия ще бъде гарантирана с всички налични средства, а тези, които рискуват да посегнат на нея, ще съжаляват за авантюрата си.

Превод: ЕС