/Поглед.инфо/ На 5 януари вечерта в Харбин започна 42-рият Международен леден фестивал. Това е първият международен фестивал в Китай, посветен на зимните дейности.

През изминалия зимен сезон провинция Хейлундзян отбеляза 18,5% ръст на броя на посетителите и 30,7% ръст на общите разходи за туризъм. Прогнозите сочат, че до края на 2025 г. общата продукция на зимната икономика в провинцията ще надхвърли 300 милиарда юана, което представлява ръст от над 12%.

Тазгодишният фестивал, чиято тема е „Лед и сняг, изграждане на общо бъдеще“, включва десет престижни маршрута за туризъм, както и над 200 културни, спортни и търговски събития. Целта на събитието е да създаде нови връзки чрез културата на леда и снега, като същевременно даде нов тласък на икономическия растеж в сектора.