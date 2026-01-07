/Поглед.инфо/ На 6 януари кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че кубинският народ ще се бори с всякакъв империализъм и ще защити своята държава.

Родригес посочи, че американският президент Доналд Тръмп демонстрира пълно непознаване на националните обстоятелства в Куба, повтаря лъжливите наративи, разпространявани от американски политици и други заинтересовани групи, като по този начин открито обижда и заплашва кубинския народ.

Родригес подчерта, че Тръмп умишлено избягва да споменава в изявленията си ескалиращата политика на задушаване и икономическа война, извършвана от САЩ срещу Куба. Тези действия причиняват дълбоко страдание и отчаяние на кубинските семейства. Родригес заяви, че кубинският народ е готов да даде живота си за своята земя.