/Поглед.инфо/ Китайски консорциум, ръководен от хонконгската корпорация MTR, е спечелил мащабен договор за доставка, въвеждане в експлоатация, управление и поддръжка на подвижния състав за новия инфраструктурен проект Sydney Metro West в австралийския щат Нов Южен Уелс.

В официално прессъобщение за медиите, от корпорацията посочват, че договорът е възложен на Metro Trains West Consortium – съвместно предприятие между MTR и дъщерно дружество на китайския държавен производител на железопътна техника CRRC Corporation. Консорциумът ще отговаря за осигуряването на метро влакове от следващо поколение, както и за цялостните системи, свързани с тяхната експлоатация.

Проектът включва доставка на напълно автономни метро влакове от ново поколение, тяхното въвеждане в експлоатация, както и поемане на оперативното управление на линията, която ще свързва западния търговски и жилищен център на Сидни – Парамата – с централната градска част.

Според информация, публикувана в местния вестник „Дейли телеграф“, стойността на договора, възложен на китайския консорциум, възлиза на 3,96 милиарда австралийски долара (2,66 милиарда щатски долара) за период от 22 години. Предвижда се закупуването на 16 нови метро влака, както и експлоатацията и техническата поддръжка на мрежата за срок от 15 години.

По данни на MTR, новата подземна метро линия ще бъде с дължина 24 километра и ще включва девет нови станции. Очаква се тя да бъде въведена в експлоатация през 2032 г.

Проектът Sydney Metro West представлява една от най-значимите инфраструктурни инвестиции на австралийското правителство през последните години и има за цел да стимулира икономическия растеж, да облекчи транспортната натовареност и да подобри качеството на живот на жителите на региона. Особено внимание се обръща на внедряването на усъвършенствани автономни влакове, които се очаква да гарантират високо ниво на надеждност, безопасност и качество на обслужването в дългосрочен план. Според представители на компанията този проект може да послужи като модел за реализирането на сходни инициативи и в други австралийски градове.

През последните години MTR активно разширява присъствието си както в континентален Китай, така и на международните пазари. През 2019 г. корпорацията започна експлоатацията на северозападната линия на метрото в Сидни чрез своето дъщерно дружество Metro Trains Sydney.