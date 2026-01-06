/Поглед.инфо/ Вчера следобед съпругата на китайския председател Си Дзинпин, Пън Лиюен проведе чаена среща с Ким Хе-киун, съпруга на южнокорейския президент И Дже-мьон.

Пън Лиюен изрази надежда, че като близки съседи двата народа ще общуват повече, за да се увеличи взаимното разбиране. Тя похвали усилията на Ким Хе-киун в каузата за социалното благоденствие и изрази очаквания двете страни да споделят опит в сферата.

Първата дама на Южна Корея също изрази възхищението си за приноса на Пън Лиюен в развитието на делото за жените и децата и пожела на двата народа да засилят обмена, с което да се допринесе за приятелството между двете страни.