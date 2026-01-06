/Поглед.инфо/ Японският автомобилен производител „Хонда“ (Honda Motor) потвърди в понеделник пред изданието Global Times, че ще удължи спирането на производството в три от своите заводи в Китай с две седмици заради недостиг на чипове. Компанията уточни, че „засегнатите от краткосрочната корекция единици са в относително контролируеми количества и не се очаква това да окаже сериозно въздействие върху доставките на готови продукти до клиентите“.

Това решение последва съобщение от „Ройтерс“, че фабриките на „Хонда“, управлявани от китайския ѝ партньор Guangzhou Automobile Group (GAC), е трябвало да възобновят дейността си на 15 януари, но сега работата им ще започне на 19 януари. Причината за забавянето е свързана с продължаващите проблеми в доставките на чипове от Nexperia, нидерландското поделение на китайската компания Wingtech, които доведоха до намаляване на производството в редица автомобилни компании през последните месеци.

По-рано през декември „Хонда“ обяви, че ще спре производството в някои от своите заводи в Япония и Китай заради недостига на чипове. Фабриките в Япония ще прекъснат производството за два дни, започвайки от 5 януари, като също така производството между 7 и 9 януари ще бъде по-ниско от първоначално планираното.

Това се случи след като „Хонда“ беше принудена да спре производството в своя завод в Мексико през октомври и ноември, а нейни заводи в САЩ и Канада също изпитаха трудности и намалиха производството заради проблеми със снабдяването с чипове от Nexperia. Компанията обаче не уточни дали текущият недостиг е свързан с продукти на Nexperia, съобщава японската информационна агенция „Кьодо“.

Неотдавнашната промяна в производствения график на „Хонда“ идва на фона на постоянни смущения в глобалната верига за доставки на автомобилни чипове, част от които са предизвикани от едностранните действия на нидерландското правителство срещу Nexperia, които засегнаха автомобилните компании по цял свят.