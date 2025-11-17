/Поглед.инфо/ В Китай излезе от печат първи том на „Избрани произведения на Си Дзинпин по въпросите на върховенството на закона“.

В него са включени най-важните и основни произведения на китайския лидер по темата за изграждането на правова държава от периода декември 2012 г. – февруари 2025 г.

Книгата съдържа 69 доклада, речи и изказвания, като част от тях се публикуват за първи път. Те очертават рамката за цялостното насърчаване на изграждането на силна в законово отношение държава и ролята на върховенството на закона в процеса на модернизация и национално възраждане.