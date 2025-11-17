/Поглед.инфо/ В телевизионно интервю на 16 ноември председателят на комисията по политически въпроси на Японската конституционна демократична партия Сатоши Хонджо разкритикува неотдавнашните изказвания на премиера Санае Такаичи, свързани с Тайван, като заяви, че тя е демонстрирала „недостатъчно разбиране на законодателството в областта на националната сигурност и свързаните с него въпроси“.

Ден по-рано, на 15 ноември, и депутатът от същата партия Ичиро Одзава изрази в социалните мрежи притеснения относно изказванията на Такаичи. Той подчерта, че нейните „агресивни“ коментари могат да доведат до намаляване на вноса и износа и в крайна сметка да нанесат сериозни икономически щети на японските граждани. Одзава предупреди също, че изказванията на премиера могат да предизвикат дори държавна криза.