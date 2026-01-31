/Поглед.инфо/ Китай постигна напредък в разширяването на своята научна инфраструктура и обществена ангажираност през 2024 г., според националната статистика за популяризиране на науката, публикувана наскоро от Министерството на науката и технологиите.

Статистиката показва, че броят на научно-технологичните музеи в страната се е увеличил до 1890 през 2024 г., което е ръст със 111 спрямо предходната година.

Финансирането на дейностите за популяризиране на науката отбелязва стабилен растеж. Общо 22,22 милиарда юана (около 3,19 милиарда щатски долара) бяха събрани на национално ниво за работа в областта на науката през 2024 г. - увеличение от 3,32% на годишна база.

Работната сила в областта на общественото научно образование продължава да се разширява, като приблизително 2,21 милиона души работят на пълен или непълен работен ден в областта на популяризирането на науката през 2024 г., увеличавайки се с 2,62% спрямо предходната година.

Участието на обществеността в различни научни дейности остава високо. През 2024 г. са проведени над 1,44 милиона онлайн или офлайн научни лекции, привличайки повече от 2 милиарда участници. Организирани са около 109 200 специални научни и технологични изложби, които са привлекли 480 милиона посещения. 9680 изследователски институции и университети са отворили вратите си за обществеността, с което са привлечени над 24,95 милиона посещения.