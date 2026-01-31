/Поглед.инфо/ Днес китайският председател Си Дзинпин и алжирският президент Абделмаджид Тебун си изпратиха поздравителни адреси, в които се поздравиха за успешното изстрелване на алжирския сателит за дистанционното наблюдение от китайския космодрум „Дзиуцюен“. Спътникът ще се използва за предотвратяване и намаляване на природните бедствия и планови операции.

В посланието си китайският държавен глава посочи, че това е още един пример за успешно сътрудничество между Китай и Алжир в аерокосмически сектор, което е важно изразяване на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни. Си Дзинпин подчерта, че през последните години двустранните отношения са постигнали огромен напредък, а взаимното политическо доверие се увеличава последователно, както и резултатите от реалното сътрудничество са плодотворни.

Тебун заяви, че неговата страна желае да продължи да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство с Китай.