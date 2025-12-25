/Поглед.инфо/ Японското Министерство на отбраната публикува доклад, в който твърди, че разходите на Китай за отбрана „бързо нарастват“, а военните му дейности в близост до Япония се засилват. В тази връзка Токио обяви планове до 2026 г. да разположи мобилна радарна система в Окинава с цел наблюдение на китайски военни операции, включително дейността на самолетоносачи.

В отговор на редовната си пресконференция говорителят на китайското Министерство на отбраната Джан Сяоган заяви, че военните разходи на Китай са разумни и уместни, като делът им от БВП остава под световната средна стойност. Той подчерта, че действията на китайските въоръжени сили в съответните морски райони са в пълно съответствие с международното право и утвърдената международна практика и че Китай няма да толерира никаква намеса или провокации.

Джан Сяоган призова Япония да прекрати разпространението на неверни твърдения и целенасочени действия срещу Китай.