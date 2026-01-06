/Поглед.инфо/ Китайското правителство представи в понеделник нов национален план за насърчаване на зеленото потребление. Той включва 20 политики в 7 ключови области и е част от усилията на страната да ускори прехода към устойчиво и екологично потребление, като същевременно подкрепи висококачественото развитие.

Сред основните цели на плана е да се засилят стимулите за зелено потребление в сектори като селско стопанство, домакински уреди и услуги за настаняване. Предвиждат се също финансови и други подкрепящи политики, които да подобрят условията за развитие на зелено потребление в страната.

Според съобщение на Министерството на търговията, основният акцент е върху подобряването на качеството на доставките в ключови сектори, които засягат ежедневието на гражданите, като например увеличаване на наличността на екологични селскостопански продукти и популяризиране на енергийно ефективни домакински уреди. Планът също така насърчава екологичното потребление на превозни средства, като стимулира покупката на електромобили.

Друг важен елемент от плана е насърчаването на зелени услуги, като обществено хранене, настаняване и услуги за дома. Тези инициативи целят да увеличат екологичния отпечатък на тези сектори и да подпомогнат прехода към по-устойчиви практики в ежедневието.

Планът също така включва мерки за стимулиране на нови модели на зелено потребление, като изграждане на зелени вериги за доставки и провеждане на оценки на въглеродния отпечатък. Той насърчава развитието на зелени лизингови услуги и по-широкото използване на споделена мобилност, споделени пространства и стоки, като начин за по-ефективно използване на ресурсите.

Инициативата подчертава също така важността на интеграцията на изкуствения интелект в процесите на зелено потребление. Това ще подпомогне разработването на интелигентни продукти и нови сценарии за тяхното приложение, като например автоматизирани решения за по-ефективно управление на ресурсите.