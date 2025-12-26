/Поглед.инфо/ На 25 декември Китайската метеорологична служба публикува „Синя книга за икономиката на климатичните ресурси: Изследователски доклад за трансформацията на икономиката на климатичните ресурси на Китай за 2025 г.“.

Това е първият подобен документ в тази сфера, който систематично разглежда текущото състояние на използването и преобразуването на климатичните ресурси на Китай за икономически цели. Основният фокус на анализа е върху секторите на селското стопанство, енергетиката, туризма, здравеопазването и останалите отрасли, свързани с нисковъглеродното развитие. Синята книга съчетава теоретичен анализ с практически казуси и предоставя научно обосновани насоки за изследователската дейност, вземането на решения на различни нива на публичната администрация, както и за работата в сферите на индустриалните иновации и управлението на климата.