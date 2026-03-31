/Поглед.инфо/ Тази година е началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие, а ускореното развитие, укрепване на новите двигатели и ускореното постигане на самостоятелност в областта на високите технологии са включени в основните задачи на китайското правителство. Представеният по време на годишния форум „Джунгуанцун“ „Доклад за националния индекс на иновациите 2025“ показва, че Китай се е изкачил на 9-о място по национален индекс на иновации в света. В сравнение с 2012 година, Китай се е изкачил с 11 позиции в комплексното класиране, като е най-бързо напредналата страна през последните над десет години и е единствената държава със средни доходи, влязла в първата десетка в света.

Като национална платформа за обмен и сътрудничество в областта на глобалните технологични иновации, форумът „Джунгуанцун“ тази година определи темата на годишната си среща като "дълбока интеграция на технологичните и индустриалните иновации", което не само съответства на съответните разпоредби на 15-ия петгодишен план, но и отговаря на загрижеността на външния свят относно бъдещото развитие на Китай.

Председателят на Консултативния съвет на Международния център за творчество и устойчиво развитие към ЮНЕСКО Ханс Довиле заяви, че Китай разполага с много зрели инструменти за изкуствен интелект, които могат да произвеждат висококачествени продукти и да ги предлагат на глобалния пазар, предоставяйки на хората повече избор.

Още по-ценно е, че на фона на слабото възстановяване на световната икономика, нарастващи геополитически рискове и възход на протекционизма, Китай постоянно се придържа към научно-технологично отворено сътрудничество, превръщайки се в двигател на глобалните технологични иновации.

Годишната среща на форума „Джунгуанцун“ завърши, но историите за иновативно сътрудничество продължават. От публикуването на „Плана за действие за международното сътрудничество в науката и технологиите“ до излизането на „Плана за строителство“ на международния център за научни и технологични иновации Пекин-Тиендзин-Хъбей, Китай издаде ясен сигнал: научните и технологични иновации не са затворена дейност, а разрушаване на прегради и отворено сътрудничество. За света, изборът на Китай означава сътрудничество с най-големия практик на иновации както и повече възможности за висококачествено развитие и по-добро бъдеще.