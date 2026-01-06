/Поглед.инфо/ За 2025 г. секторът на гражданската авиация в Китай достигна годишен транспортен оборот от 164,1 милиарда тонкилометра, превозвайки 770 милиона пътници и транспортирайки 10,17 милиона тона товара и поща. Това представлява ръст от 10,5%, 5,5% и 13,3% в сравнение с предходната година, съобщиха от Администрацията за гражданска авиация.

През 2025 г. международните полети се възстановиха до над 90% от нивата през 2019 г., като международният пътнически трафик се е увеличил с 21,6% на годишна база. С над 500 милиона пътници, Китай се превърна в най-голямата авиационна държава в света.

За 2025 г. гражданската авиация в Китай постигна годишна печалба от 6,5 милиарда юана, като оперативната ефективност продължава да се подобрява.