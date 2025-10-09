/Поглед.инфо/ Тази година по случай Националния празник и празника „Средата на есента“ в Китай се събраха общо 8 почивни дни. За периода се очаква да бъдат регистрирани 2,43 милиарда пътувания между различните райони на страната, което е увеличение с 6,2% на годишна база.

От тази година Китай полага усилия за стимулиране на вътрешния пазар, с цел да се изгради единен национален пазар за освобождаване на потенциала на потреблението. Ускорената урбанизация също насърчава потреблението. През първите шест дни на месеца продажбите на домашни електрически уреди на окръжно ниво са се увеличили с 55% на годишна база.

По време на почивните дни също така се отчита и голям поток на чуждестранни туристи в Китай. Според официални данни над 2 милиона чужденци са пристигнали в страната за периода. Броят на китайските туристи в Япония, Южна Корея и страните от Югоизточна Азия също регистрира голям ръст.

С новите политики за безвизово влизане на руски граждани, поръчките на руски туристи по платформите в сектора са се увеличили с 75% на годишна база.

Потребителската активност по време на празничните дни отново потвърди силната устойчивост на китайската икономика. През последните дни световните финансови пазари насочиха вниманието си към Китай, където чуждестранният капитал активно инвестира в местни активи. Пазарите на акции – включително континенталните „А акции“, борсата в Хонконг и китайските компании, търгувани в чужбина – показват оживена търговия и растящ интерес.

На 7 октомври Световната търговска организация обяви, че поради бавното световно възстановяване и ефекта от американската митническа политика намалява прогнозата си за растежа на глобалната търговия със стоки от 1,8% на 0,5%. Въпреки това, през първите осем месеца на годината външнотърговският оборот на Китай се е увеличил с 3,5% на годишна база, а БВП през първата половина на годината е нараснал с 5,3%. Международният валутен фонд подчерта, че Китай играе ключова роля за глобалната икономика, като чрез търговията и инвестициите допринася решително за възстановяването на световния растеж.