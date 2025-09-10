/Поглед.инфо/ Китайските железници са превозили рекордните 943 милиона пътници през 62-дневния летен сезон, който приключи на 31 август. Това е увеличение с 4,7% спрямо предходната година, съобщиха от Китайската държавна железопътна група.

Дневно по железопътна мрежа на Китай са извършени средно над 15 милиона пътнически пътувания през лятото, обслужени са 11 330 пътнически влака на ден, което е с 8% повече от предходната година.

Високоскоростните влакове достигнаха нови оперативни скорости по време на лятната треска за пътуване, като два ключови сегмента се увеличиха от 310 на 350 километра в час.

Китайската железопътна мрежа е превозила 3,48 милиона международни пътници през летния сезон, което е увеличение с 23,9% спрямо предходната година.

Според данни от 12306, официалното приложение на Китай за железопътни резервации, международните туристически дестинации включват пътувания до Шанхай, Пекин, Гуанджоу, Шънджън, Ханджоу, Чънду, Суджоу, Сиан и Чунцин.