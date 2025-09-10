/Поглед.инфо/ Първият медицински спасителен самолет С909 бе доставен във вторник на компанията „Летящ дракон“ в град Джънджоу, провинция Хънан. Това е крайъгълен камък в развитието на китайското самолетостроене, съобщава „Синхуа“.

С909 e с максимален полезен товар от 10 тона и обхват на полета от 3700 км. Той може да работи от летища на голяма надморска височина и да бъде използван за транспортиране на медицински екипи, предоставяне на помощ в отдалечени райони и прехвърляне на пациенти.

Като първата местна авиационна компания в страната, одобрена от Администрацията за гражданска авиация на Китай, „Летящият дракон“ извършва аварийно спасяване, полицейски полети, въздушно наблюдение и транспорт на къси разстояния.

Във вторник Джънджоу заработи и авиационен медицински съюз, обединяващ над 40 членове от здравеопазването, авиацията, производството, застраховането и обществените услуги. Алиансът има за цел да разшири използването на С909 във въздушните медицински услуги, допринасяйки за общественото здраве и системата за реагиране при извънредни ситуации в страната.