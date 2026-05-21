Поглед към Китай

Китайският филм „Писма до баба“ премина границата от 100 милиона долара приходи

/Поглед.инфо/ Китайският филм „Писма до баба" (или на английски Dear You) продължава да оглавява дневния боксофис в Китай за 11-и пореден ден. Приходите му вече надхвърлят 700 милиона юана, или около 102 милиона щатски долара.

Нискобюджетната продукция, заснета на диалекта на региона Чаошан, се превръща в една от най-успешните китайски премиери за годината, а анализаторите очакват общите ѝ приходи да надминат 1,6 милиарда юана.

Историята е вдъхновена от „цяопи“ – писмата и паричните преводи, изпращани от китайски емигранти към техните семейства. Филмът проследява съдбата на две жени, свързани чрез дългогодишна кореспонденция след смъртта на съпруга на едната в чужбина, и разглежда теми като семейната привързаност, женската солидарност и връзката с родината и културните корени.

