Китай ще отговори на новите дискриминационни мерки на ЕС при необходимост

/Поглед.инфо/ Наскоро в медиите се появи информация, че Европейската комисия усилено подготвя нов търговски инструмент за справяне с така наречения „свръхкапацитет“ на Китай. По този повод говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун заяви: „Ако заради съществуването на търговски излишък някой слага етикет свръхкапацитет, то дали изнасяните от ЕС автомобили, лекарства, вина и козметика също не са свръхкапацитет?“

Той призова ЕС да погледне реално на обстановката, да се върне в правилната рамка на диалог и консултации и да предприема действия, които наистина са от полза за развитието на китайско-европейските търговско-икономически отношения. „Ако ЕС упорства да въвежда така наречения нов инструмент и предприема дискриминационни ограничителни мерки срещу китайски компании или продукти, Китай ще отговори с решителни контрамерки“, добави още Хъ Ядун.