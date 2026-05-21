Абонирай се
Поглед към Китай

Проф. Нако Стефанов: Пекин показа сила, а Тръмп поиска време: Новият световен ред вече се ражда

/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов направи мащабен геополитически анализ на срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин и очерта драматичната трансформация на света – от разпада на еднополюсния модел до сблъсъка между САЩ, Китай и Русия за бъдещето на технологиите, изкуствения интелект, Тайван, Иран и глобалния юг. Според него Вашингтон вече не е в позиция да диктува едностранно, а Пекин все по-уверено влиза в ролята на глобален център на икономическа и технологична мощ.

д-р Владимир Трифонов 9137 прочитания
Проф. Нако Стефанов: Пекин показа сила, а Тръмп поиска време: Новият световен ред вече се ражда
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В разговора на Владимир Трифонов с проф. Нако Стефанов бяха разгледани реалните резултати от срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин, нарастващото напрежение между САЩ и Китай, битката за микрочиповете и изкуствения интелект, ролята на Русия, кризата около Тайван и опитите на Вашингтон да запази глобалното си влияние. Специален акцент беше поставен върху променящия се световен ред и възможността светът да навлезе в нова многополюсна епоха.

#Китай #Тръмп #Русия #САЩ #СиДзинпин #Тайван #Геополитика #ИзкуственИнтелект #ПогледИнфо #НакоСтефанов

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.